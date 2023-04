Diese 19-Jährige schaffte es von der Förderschule bis zum Abi

Plus Für die hörgeschädigte Johanna Enzensberger aus Mering war ihr Weg von der Förder- zur Regelschule genau der richtige. Auch ihre Zukunft sieht sie im Bildungssystem.

Zurückhaltend wirkt die 19-jährige Johanna Enzensberger. Dass zurückhaltend aber nicht unbedingt zaghaft bedeuten muss, wird bei einem Gespräch mit der Meringerin sehr schnell klar. Denn Johanna hat etwas geschafft, was in Deutschland immer noch nicht alltäglich ist: Sie hat auf einer Förderschule ihre Schullaufbahn begonnen und steht heute kurz vor der Abiturprüfung. Und das alles trotz eines Handicaps.

Denn Johanna ist seit ihrer Geburt hörgeschädigt. Ohne Hörhilfe hört sie nichts. Deshalb trägt sie auch ein sogenanntes Cochlea-Implantat, das dafür sorgt, dass sie dem Unterricht ohne Gebärdensprache folgen kann. So kam sie denn auch in eine Grundschulklasse an einer Augsburger Schule für Hörgeschädigte, in der die Lehrerinnen und Lehrer nicht in erster Linie mit Mimik und Gestik arbeiteten, sondern mit Wörtern. Dafür nutzten diese ein Mikro, dass direkt mit den Hörgeräten der Schülerinnen und Schüler verbunden ist. "Da gab es für mich überhaupt keine Probleme", blickt Johanna zurück.

Der Einstieg in die Regelschule lief für die Meringerin reibungslos

Und nicht nur in dieser Hinsicht sollte sich die Wahl einer Förderschule als gut erweisen. Diese Entscheidung trafen Johannas Eltern schon in ihrer Kindergartenzeit, nach Beratungen mit der Schule. Johanna selbst war nicht begeistert, aber nicht unbedingt wegen der Förderschule an sich. "Ich habe einen Zwillingsbruder und wollte natürlich lieber mit ihm auf eine Schule", blickt sie mit einem Lachen zurück. "Für mich war die Entscheidung damals aber auf jeden Fall richtig." Lediglich zehn Leute seien in ihrer Klasse gewesen. "Da konnte man die Themen wirklich gründlich aufarbeiten." Außerdem ging die Grundschulzeit fünf Jahre, genug Zeit also, um sich die weiteren Schritte gut zu überlegen. Denn es stellte sich schnell heraus, dass Johanna grundsätzlich das Potenzial für eine weiterführende Regelschule mitbrachte.

Tatsächlich war es für Johanna gar keine Frage, diesen Schritt zu wagen, wie sie sagt. "Für mich war klar, dass ich das schaffe." Mehr Sorgen hätten sich zum damaligen Zeitpunkt ihre Eltern gemacht. Unbegründet, wie sich bald herausstellen sollte. Ihre Tochter schaffte den Übergang fast reibungslos, schrieb gute Noten. Nur einzelne Dinge blieben lange schwierig. "Ich fand die Lautstärke in der Pause unfassbar ungewohnt." Dann ihre Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner zu verstehen, das sei schwierig gewesen. "Aber natürlich will man auch nicht dauernd nachfragen, wenn man etwas nicht versteht." In solchen Situationen zog sie sich dann etwas zurück, räumt sie ein.

Unabhängig davon gab es aber offenkundig keinen Grund, sich abzusondern. Von Mitschülerinnen oder Mitschülern seien nie dumme Sprüche gekommen. "Sie wussten aber natürlich von Anfang an, dass ich schwerhörig bin, weil die Lehrerinnen und Lehrer das Mikro im Unterricht benutzt haben." Die entsprechende Anlage musste sie übrigens selbst anschaffen. Nachteile habe sie auf der Regelschule jedoch keine gehabt im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern.

Grundsätzlich plädiert Johanna für eine größtmögliche Freiheit mit Blick auf Förder- und Regelschule. "Ich finde das derzeitige System sinnvoll, jeder soll sich selbst entscheiden können." Johanna prägt natürlich ihre eigene Erfahrung, die Zeit auf der Grundschule fand sie sehr schön. "Aber später hätte mich das einfach eingeschränkt und so war es besser, auf die Regelschule zu wechseln." Schließlich hat sie noch einiges vor.

Die Meringerin sieht auch ihre Zukunft in der Schule

Wenn sie in rund zwei Monaten ihre Abiturprüfungen erfolgreich abgelegt hat, möchte sie Lehramt studieren - aber nicht auf Sonderpädagogik. "Da ist mir die Verantwortung doch zu groß." Etwas nervös sei sie aber doch, wie ihre zukünftigen Schülerinnen und Schüler mit ihrer Hörschädigung umgehen. "Da wird es mit Sicherheit Situationen geben, in denen ich etwas nicht verstehe. Ich bin gespannt, wie sie dann reagieren." Bis dahin muss sie aber natürlich noch ein Studium abschließen. Mathe hat sie sich dafür ausgeguckt - nicht gerade das einfachste Fach. Aber dass sie keine Probleme darin hat, zielstrebig ihren Weg zu gehen, hat Johanna bewiesen.