Von der Wärmestube zum Treffpunkt: AWO Mering gibt es seit 75 Jahren

Jaromir Prochazka zeigt die Fotos der AWO-Gründerin Marie Juchacz und anderer wichtiger Personen, die in der Begegnungsstätte an der Wand hängen.

Plus Die Meringer AWO feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Seniorenangebote und Ferienbetreuung für Kinder standen jahrzehntelang im Vordergrund. Jetzt hat sich einiges geändert.

Gedächtnistraining, Computerclub, Rechtsberatung, Schafkopfrunde, Zusammenkunft der Selbsthilfegruppe der trockenen Alkoholiker und nicht zuletzt der monatliche Seniorentreff bei Kaffee und Kuchen mit literarischen und musikalischen Beiträgen: Ein Blick auf das aktuelle Programm der Begegnungsstätte der Meringer Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Bahnhofstraße 17 zeigt eine Vielfalt an regelmäßigen Veranstaltungen und Angeboten. Als der Meringer Ortsverein der AWO am 19. Juni 1948 gegründet wurde, herrschten Zeiten bitterster Not.

Es war die wichtigste Aufgabe, Bedürftige mit Lebensmitteln und Bekleidung zu versorgen und der vom Krieg gebeutelten Bevölkerung eine Wärmestube zu bieten. Nach 75 Jahren wird nun im Rahmen einer kleinen Feier Rückschau gehalten. Dazu lädt die AWO Mering am Samstag, 17. Juni ab 14 Uhr Mitglieder und Interessierte ins Vereinsheim am Alten Wasserhaus in Mering St. Afra ein. Neben einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltem wird zur Feier des Tages auch die Ausstellung "Macherinnen. Helferinnen. Frauen und die AWO Schwaben" gezeigt.

