Von der Wampe zum Dorfkicker: Sascha Mölders bringt neue T-Shirts raus

Sascha Mölders schießt seinen neuen Klub Großaspach mit einem Dreierpack zum Sieg. Der Meringer setzt auch außerhalb des Platzes Akzente und erntet Kritik.

Als die "Wampe von Giesing" ist Sascha Mölders bei zahlreichen Fußballfans in ganz Deutschland bekannt. Nach seinem Wechsel zum Regionalligisten Sonnenhof Großaspach hat der Meringer nun seine Kollektion umgestellt. Zum Leidwesen der Löwen-Fans.

Das ist die neue Kollektion von Sascha Mölders. Foto: Screenshot: Sebastian Richly

Sascha Mölders scheint bei der SG Sonnenhof Großaspach angekommen zu sein. Im Kellerduell beim FK Pirmasens traf der 36-Jährige gleich drei Mal und führte sein neues Team zu einem wichtigen 4:0-Erfolg. Bereits im Vorfeld machte der Meringer Schlagzeilen - und zwar außerhalb des Platzes. Denn Mölders hat seine eigene Kollektion umgestellt.

Zu seinen Zeiten beim TSV 1860 München gab es die T-Shirts und Pullis vornehmlich in den Farben der Münchner - weiß und blau. Mittlerweile gibt es die Fanartikel hauptsächlich in rot und schwarz, den Farben seines neuen Klubs. Statt der Wampe von Giesing ist unter seinem Konterfei nun #Dorfklub zu lesen oder Dorfkicker. Schließlich kickt Mölders mittlerweile in der württembergischen Provinz und nicht mehr in der Landeshauptstadt Bayerns.

Sascha Mölders in neuem Look: Kritik auf Facebook

Der neue Look kommt bei den Löwen-Fans nicht gut an. Unter einem Beitrag auf Facebook gab es von einigen Nutzern Kritik. "Rot steht dir nicht Sascha", schreibt ein Löwen-Fan und ein anderer fügt hinzu: "Was Rotes wird net gekauft, du Heuchler." Ein Nutzer fragt, ob es noch alte Shirts gibt. Bei den neutralen Fans und vor allem bei den Aspachern kommt die neue Kollektion dagegen gut an.

Die Farben haben sich zwar verändert, der Fußballprofi bleibt sich aber treu. Denn Sascha Mölders nimmt sich nach wie vor selbst auf die Schippe. "Who the fuck is Sascha Mölders?" - zu deutsch: "Wer zur Hölle ist Sacha Mölders?" steht auf der Kleidung. Mit Sprüchen wie "No Party, no Mölders" - "Kein Mölders, keine Party" pflegt er weiter sein Image als Fußballer des Volkes.

Die Wampe ist nach eigenen Angaben aber nicht nur aus Mölders Kollektion verschwunden. "Ich wiege 85 Kilo bei einer Größe von 1,85 Meter. Das ist ein optimaler Body-Mass-Index. Eine Wampe von Großaspach gibt es in jedem Fall nicht", so Mölders im Interview mit der Sportbild beim Trainingsauftakt Ende Januar. In seiner neuen Rolle als spielender Co-Trainer fühlt sich der 36-Jährige sichtlich wohl.

Rund 140 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Mering und der 8000-Einwohner-Gemeinde Aspach in Baden-Württemberg. Trotz der Entfernung wohnen Mölders und seine Familie auch weiterhin in Mering. Bei der Zweiten Mannschaft des MSV ist der Profi nach wie vor als Trainer tätig. Erst am Wochenende peitschte Mölders seine Schützlinge von der Seitenlinie bei einem Testspiel (2:2 gegen die SG Mauerbach) nach vorne.

Mölders kann sich Rückkehr nach München vorstellen

Am Montag kehrte Mölders erstmals seit seiner Suspendierung Ende 2021 zurück ins Grünwalder Stadion. Für den Streamingdienst Magenta TV war der Ex-Löwe als Experte zu Gast beim Drittliga-Spiel zwischen Sechzig und dem Halleschen FC. Für den ehemaligen Kapitän ein besonderer Abend: "Wieder hier zu stehen, das ist Wahnsinn."

Sascha Mölders: Als Wampe von Giesing machte er sich einen Namen. Aktuell spielt er bei Großaspach, kann sich eine Rückkehr nach München aber vorstellen. Foto: Andreas Gebert/dpa

Der 36-Jährige schloss am Mikrofon eine Rückkehr nach München nicht aus: "Ich habe es oft genug gesagt. Irgendwann will ich natürlich auch hierher zurückkehren. Ich liebe den Verein." Auf seinem Titelbild bei Facebook präsentiert sich der Meringer übrigens noch in den Farben der Münchner Löwen.