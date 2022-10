Mering

Von Kissing nach Mering: Das Parkstüberl öffnet in der Alten Welt

Plus Am 14. Oktober nimmt das Parkstüberl seinen Betrieb auf – in der Alten Welt in Mering. Sie wollen ihren Besuchern ein vielfältiges Speiseangebot bieten.

In der Alten Welt in der Augsburger Straße ist wieder Leben eingekehrt und abends leuchtet von Weitem sichtbar das Wirtshausschild. Lisa und Florian Wolferseder eröffneten in dem seit drei Jahren leer stehenden Lokal vorübergehend ihre Gastronomie aus dem Kissinger Parkstüberl, um über Winter die Umbauphase ihrer Räumlichkeiten im Reitpark Mergenthau zu überbrücken.

