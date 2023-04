Vor 30 Jahren eröffnete der Kindergarten St. Margarita

Am Samstag, 29. April, feiert die katholische Einrichtung ihr Jubiläum. Was sich im Lauf der drei Jahrzehnte im Haus mit den schiefen Fenstern verändert hat, was das Geheimnis des beständigen Teams ist und wann die Krippe realisiert wird.

Der Kindergarten St. Margarita verschwindet fast hinter der mächtigen Baustelle des Ersatzneubaus für den Hort an der Ambérieustraße, wo kürzlich Hebauf gefeiert wurde. Am 29. April steht nun auch ein Fest in St. Margarita an. Denn vor rund drei Jahrzehnten war dort ebenfalls Baustelle, und der Kindergarten konnte im September 1993 als dreigruppige Einrichtung und vierter Kindergarten in Mering eröffnet werden. Der 30. Geburtstag ist für den Träger, die katholische Pfarrkirchenstiftung St. Michael, das pädagogische Team und vor allem für die Kinder ein schöner Anlass, gemeinsam zu feiern.

Bilder vom Start des Kindergarten St. Margarita 1980 hängen in den Fluren der Einrichtung Der katholische Kindergarten St. Margarita. Foto: Heike John

Viele Aktionen zum Geburtstag

Das Festprogramm am Samstag, 29. April, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael. Ab 12 Uhr können die Gäste im Kindergarten zu Mittag essen und um 13.30 Uhr beginnt die Spielaufführung der Kinder. Aus Platzgründen findet sie im Innenhof der nahe gelegenen Ambérieu-Grundschule statt. Um 14.30 Uhr öffnen in St. Margarita die Spielstationen für die Kinder und es gibt Kaffee und Kuchen.

Glück hat die Einrichtung mit ihrem Personal. "Wir sind ein sehr konstantes Team, bei uns wechseln nur die Praktikanten", sagt die derzeitige Kindergartenleiterin Jennifer Winter. Mittlerweile zählen 17 Personen, größtenteils Teilzeitkräfte, zum Team. Zwei Erzieherinnen, die von Beginn an den Kindergarten begleiteten, sind Ursula Renner und Maria Erhard. Als Leiterinnen der Hexengruppe und der Gespenstergruppe können beide ihr 30. Jubiläum in St. Margarita feiern. "Wir waren von Anfang an dabei und haben das Haus mit aufgebaut", erzählen die beiden. "Es fühlt sich an wie ein zweites Zuhause." Nur fünf Monate war Ursula Renner im Berufspraktikum weg von St Margarita, als der damalige Pfarrer Kurt Engelhard sie wegen Personalknappheit wieder zurückholte.

Ursula Renner (links) und Maria Erhard sind Erzieherinnen der ersten Stunde in St. Margarita und auch nach 30 Jahren noch mit viel Begeisterung für ihren Job im Einsatz Foto: Heike John

Und auch für Maria Erhard blieb die erste Stelle als Erzieherin ihre einzige. "Nach drei Jahren habe ich kurz überlegt, in meinem anderen Beruf als Hauswirtschafterin zu arbeiten, aber dann habe ich mich entschlossen, in St. Margarita zu bleiben." Man habe ein sehr ausgewogenes Team und sei jederzeit offen für Neues.

Denn geändert hat sich so einiges in 30 Jahren. Damals wurden in den drei Gruppen 75 Kinder ab drei Jahren von drei Erzieherinnen und drei Kinderpflegerinnen betreut. Inzwischen werden aufgrund fehlender Krippenplätze bereits Zweieinhalbjährige aufgenommen, und das Team besteht inklusive Hauswirtschaft nun aus 17 Personen, größtenteils Teilzeitkräften. Es wird nicht mehr selbst gekocht wie früher, das Essen liefert ein Caterer. Und die Kinder werden viel mehr einbezogen als früher, haben mehr Freiraum und auch die Väter seien in der Kindererziehung aktiver, was auch das Rollenbild der Buben beeinflusse.

Da auch der Verwaltungsaufwand immer größer wird, erhält die katholische Pfarrkirchenstiftung St. Michael inzwischen administrative Hilfe vom KiTa-Zentrum St. Simpert, das Kindertageseinrichtungen des Bistums unterstützt. Als katholische Einrichtung werden die Feste im Jahreskreislauf gefeiert und der Pfarrer kommt jeden Monat zum Spielen in alle Gruppen.

Krippenneubau wurde von der Marktgemeinde verschoben

Zudem habe man engagierte Eltern, was sich in der Vorbereitung zum Fest zeige. St. Margarita ist etwas in die Jahre gekommen. "Die Farbe blättert vom charakteristischen blauen Dach." 2020 machte der Kindergarten seine Pläne bekannt, auf dem benachbarten Grundstück eine dreigruppige Krippe errichten zu wollen. Die katholische Pfarrkirchenstiftung werde dafür das Grundstück mit einer Fläche von knapp 1600 Quadratmetern zur Verfügung stellen.

Die Gemeinde hat das Projekt aufgrund eines Investitionsstaus bei anderen laufenden Projekten, wie die beiden Horte, die Freisportanlage, das Sportheim, die geplante Kita Mühlanger und das Ortszentrum, zunächst nach hinten geschoben. Aktuell werde mit der Planung für einen Neubau der Kita St. Afra begonnen, denn dort steht das alte Siedlerhaus im Wasser. "Anschließend werden wir abhängig vom Bedarf die Gespräche für St. Margarita mit der Kirche führen“, stellt Bürgermeister Florian Mayer in Aussicht.