Vorlese-Profis aus ganz Schwaben messen sich in Mering

In der Bücherei Mering treffen sich die 16 besten Vorleserinnen und Vorleser aus dem gesamten Bezirk. Warum die Jury kein leichtes Spiel hat.

Doppelte Spannung machte sich in der Meringer Bücherei breit. Zum einen, weil 16 junge Vorleserinnen und Vorleser ihr Publikum und die Jury des Wettbewerbs gekonnt in spannende Handlungen ihrer Lieblingsbücher mitnahmen. Zum anderen, weil es bei diesem Bezirksentscheid auch darum ging, sich für den Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels zu qualifizieren.

Nach zwei Durchgängen mit einem eingeübten Text und einem Fremdtext gingen Matilda Sturm aus Augsburg und Sophie Zechner aus Weißensberg im Landkreis Lindau als Siegerinnen hervor. Die Entscheidung machte sich die fünfköpfige Jury nicht leicht. Zu bewerten waren die Lesetechnik und die Interpretation sowie beim Wahltext zusätzlich die Textstellenauswahl. "Diese Sechstklässlerinnen und Sechstklässler lesen auf einem hohen Niveau, das ist fantastisch", freute sich Carola Zankl als Schulamtsdirektorin im Staatlichen Schulamt Aichach-Friedberg.

Jury bei Vorlesewettbewerb in Mering besteht aus lauter Lese-Experten

Neben ihr waren in der Jury Werner Bader, Sprecher beim Bayerischen Rundfunk, Literaturpädagogin Elisabeth Wagner-Engert vom St. Michaelsbund, dem die Meringer Bücherei angeschlossen ist, eine Mitarbeiterin unserer Redaktion sowie Marc Pinther, der als Autor im Leseförderprogramm Antolin Fragen zu den Büchern formuliert und an der Kissinger Grundschule zudem als Lern- und Lesepate im Einsatz ist.

Es war ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen der sechs Jungen und zehn Mädchen, die nacheinander am Lesepult Platz nahmen. "Ihr seid alle schon Siegerinnen und Sieger, denn schließlich habt ihr bereits schon zweimal einen Wettbewerb in eurer Schule und auf Kreis- oder Stadtebene für euch entschieden", sagte Büchereileiterin Christine Hieke. Teilweise hatten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine weite Anreise und kamen sogar aus Marktoberdorf, aus Ottobeuren oder aus Lindau.

Auch für die Bücherei Mering ist es etwas Besonderes, den jährlich stattfindenden Entscheid für ganz Schwaben in ihren Räumen durchführen zu dürfen. Zusammen mit ihrer Stellvertreterin Frauke Niederhofer hatte Büchereileiterin Christine Hieke auch den Fremdtext ausgesucht. Das Überraschungsbuch, wie sie es nannte, war "Die Polidoris und der Pakt mit der Finsternis", eine Neuerscheinung aus dem Jugendbuchbereich.

Viel Spannung und Lesespaß gab es beim Bezirksentscheid Schwaben in der Meringer Bücherei Foto: Heike John

Reihum lasen die 16 Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer Passagen aus dem magischen, spannenden und geheimnisvollen ersten Band der Autorin Anja Fislage. Von Bücherregalen umringt präsentierten sich souveräne Vorleser ihren stolzen Eltern und staunenden Geschwistern und überzeugten die Jury mit hervorragender Lesetechnik. Der nicht eingeübte Fremdtext sollte die "Spreu vom Weizen" trennen, doch dies war nicht ganz einfach. Feine Unterschiede in der Präsenz am Mikrofon, im Lesefluss, in der Betonung aber auch im Lesetempo gaben letztendlich den Ausschlag.

Erste Leserin in Mering macht auch den ersten Platz

Zufall war, dass Matilda Sturm, die nach einer Auslosung als erste der 16 Vorleserinnen ans Lesepult gerufen wurde, auch erste Siegerin wurde. Gleichberechtigt mit ihr auf dem ersten Platz landete Sophie Zechner. Ob ihr Sweatshirt mit dem Aufdruck "Little Miss Perfect" ihr wohl besonders viel Selbstvertrauen gab? Die Elfjährige aus Weißensberg bei Lindau hatte sich zu Hause mit der Familie als Zuhörer auf das Vorlesen aus ihrem Buch "Vier Wünsche ans Universum" vorbereitet, und auch ihre Lehrerin vom Bodensee-Gymnasium unterstützte sie.

Matilda vom Augsburger Peutinger-Gymnasium verfolgte eine ganz andere Strategie bei der Vorbereitung, wie sie berichtete. "Ich habe mich ein, zwei Tage intensiv mit meinem Buch 'Die Chroniken von Narnia – Der König von Narnia' beschäftigt, dann hab ich es weggelegt und nicht mehr angeschaut." Dem Publikum präsentierte sich am Wettbewerbsnachmittag ein guter Querschnitt durch spannende Jugendlektüre von "Pizza Plot" bis "Harry Potter" und vom Klassiker "Krabat" bis zum Krankenhausthema. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden für ihre Leistung mit einer Urkunde und dem Buch "Komische Vögel" von Sally J. Pla belohnt. Matilda und Sophie erhielten zudem einen Gutschein für weiteren spannenden Lesestoff. Nun werden diese beiden beim Wettbewerb auf Länderebene antreten, bevor am 21. Juni 16 Landessiegerinnen und -sieger in Berlin ins Bundesfinale einziehen.