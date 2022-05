Vortrag in Mering: So gelingt ein plastikfreies Leben

Viele Menschen kommen zum Vortrag, den das "Bündnis Nachhaltiges Mering" veranstaltet hat, in die Bücherei.

Der Zukunftsvortrag zum Thema "Plastikfreies leben – so geht's!" war bereits im letzten Jahr geplant – nun konnte ihn das "Bündnis Nachhaltiges Mering" endlich präsentieren. Die beiden Aktiven, Valerie Klatte-Asselmeyer und Sarah Kohlberger, referierten in der Meringer Bücherei über ein plastikfreieres Leben. Rund 30 Besucherinnen und Besucher hörten interessiert zu, warum Plastik so schlecht ist und wie sie mit einfachen Schritten ihren Alltag plastikfreier gestalten können.

Besonders beeindruckend und auch schockierend waren die Grafiken, die Valerie Klatte-Asselmeyer zeigte: Themen wie das Mikroplastik, das Recycling-Problem oder der "Great Pacific Garbage Patch" sind nur wenige Beispiele, die zeigen, wie gefährlich unser Plastikkonsum ist. Sarah zeigte uns anschließend, wie sie Plastik spart, erklärte die Abfallpyramide nach Bea Johnson und gab hilfreiche Tipps, wie man am leichtesten in ein plastikfreieres Leben startet.

Ester plastikfreier Stammtisch in Mering

Herzlichen Dank galt am Ende des Zukunfts-Vortrages auch Christine Hieke und der Meringer Bücherei für die tatkräftige Unterstützung, dem Weltladen Mering für das Ausstellen der plastikfreien Produkte, dem Biomarkt Natufit für die Getränke und natürlich allen Besucherinnen und Besuchern, die gekommen sind und hoffentlich einige Anregungen für ihre plastikreduzierte Lebensgestaltung mitgenommen haben. So hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Anschluss noch Zeit, sich über plastikfreie Produkte zu informieren und über die Arbeit des "Bündnis Nachhaltiges Mering".

Mit dem Zukunfts-Vortrag wird nun endlich der "Plastikfreie Stammtisch Mering" eingeweiht: Das erste Treffen findet am Montag, 27. Juni, um 19.30 Uhr, im Weltraum direkt neben dem Weltladen Mering, Münchener Straße 3, statt. Dazu sind alle am Thema und der Umsetzung interessierten Personen herzlich eingeladen. (AZ)