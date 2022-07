Vorverkauf für Badanger-Festival mit Nico Santos und Ben Zucker läuft schleppend

Nicht einmal die Hälfte der Karten für das Badanger-Festival ist verkauft. Musiker Nico Santos eröffnet das Festival in Mering am Freitag, 15. Juli. Wir verlosen Tickets.

Das Badanger-Festival rückt näher. Am Freitag, 15. Juli, geht es mit Nico Santos als Magnet für ein junges Publikum los. Am Samstag folgt Schlagerstar Ben Zucker. Laut Veranstalter Acky Resch schreiten die Vorbereitungen gut voran. Doch der Vorverkauf bereitet ihm gewaltig Sorgen.

Wie berichtet, wollte der Meringer das Gelände jeden Abend mit bis zu 6.000 Besuchern füllen. Dieses Ziel liegt aktuell in weiter Ferne. Laut Resch ist für den ersten Abend mit Santos etwa die Hälfte der Karten verkauft und für den Samstag mit Ben Zucker sogar noch deutlich weniger. "Die Leute sind vorsichtig geworden. Die haben das alle aus der Corona-Zeit noch so drin, dass Veranstaltungen oft kurzfristig abgesagt werden."

Veranstalter des Badanger-Festivals hofft auf Kurzentschlossene

Bei einem Open Air kommt hinzu, dass einige abwarten, wie sich das Wetter entwickelt. Resch hofft jedenfalls, dass sich in den kommenden Tagen noch einige ein Ticket besorgen. Der Veranstalter verweist auf das Augsburger Modular-Festival. Auch dafür hätten sich die Karten zögerlich verkauft. "In letzter Sekunde sind dann aber doch noch 1000 Tickets weggegangen", sagt er. Ganz Kurzentschlossene können sich auch noch Karten an der Abendkasse holen. Los gehen die Konzerte um 20 Uhr. Einlass ab 16 Uhr ist an drei Stellen: über den Badanger-Biergarten, die Rosengasse und die Bachstraße.

Auf dem Gelände in Mering werden aktuell schon die Starkstromleitungen vorbereitet. Ab 11. Juli sollen dann alle weiteren Anlagen von den Bauzäunen über die Toilettenwagen bis hin zur Bühne aufgebaut werden. "Es ist alles so vorbereitet, dass die Veranstaltung ordnungsgemäß stattfinden kann", sagt Resch. Ob 100, 1.000 oder 5.000 Leute kommen, mache bei den Anforderungen keinen Unterschied. Lediglich bei den Verpflegungsständen habe er angesichts der Resonanz ein wenig abgespeckt.

Künstler Nico Santos freut sich auf Open Air in Mering

Er plane aktuell mit vier Essens- und Getränkeausgaben. Ein detaillierter Lageplan ist derzeit in Arbeit. Dieser wird den Besuchern zeigen, wo sie Einlass, Verköstigung, Toiletten und Parkmöglichkeiten finden. Letztere sind allerdings begrenzt. Deswegen appelliert Resch an das auswärtige Publikum, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, beispielsweise mit dem Zug zum Bahnhof Mering oder Bahnhaltepunkt St. Afra.

Besonders attraktiv ist - das zeigt auch der bisherige Kartenverkauf - das Konzert mit Nico Santos am Freitagabend. Der Musiker, der vor Kurzem geheiratet hat, ist vor allem bei jungen Fans beliebt. Wie der Künstler gegenüber unserer Redaktion erklärt, kommt er zum ersten Mal nach Mering. Die Region ist ihm jedoch gut bekannt, weil er in Augsburg Freunde hat, die er auch an diesem Konzerttag besuchen will. Die aktuelle Openair-Tournee ist für ihn die erste nach der Pandemie. Umso mehr freut sich der Musiker auf seine Auftritte.

Dabei haben die Freiluft-Veranstaltungen für ihn einen besonderen Charme: "Es ist für uns als Band, aber auch für das Publikum einfach etwas anderes unter freiem Himmel zu spielen, wenn es anfängt zu dämmern und eine warme Sommerbrise kommt, während du auf der Bühne stehst. Das ist ein ganz besonderes Gefühl", sagt er. Veranstalter Acky Resch hat bei früheren Festivals schon festgestellt, dass jeder Künstler für den Backstage-Bereich so seine speziellen Wünsche hat. Was ist da für Nico Santos besonders wichtig? "Was echt nicht fehlen darf, sind ganz viele Halspastillen für meine Stimme, viel Tee und eine kleine Flasche Gin mit ein paar Flaschen Tonic für meine Jungs und mich nach dem Konzert", verrät er.

Für seinen Auftritt in Mering verlost die Friedberger Allgemeine Karten. Wer mit Begleitung am Freitag, 15. Juli, das Badanger-Festival besuchen will, soll uns bis 8. Juli, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff Nico Santos an redaktion@friedberger-allgemeine.de schicken. Wir verlosen drei mal zwei Karten unter allen Einsendungen. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Karten werden vor Ort beim Veranstaltungsbüro am Haupteingang an der Josef-Scherer-Straße hinterlegt.

Zu kaufen gibt es die Karten bei der Gemeinde Mering und Getränke Ehrenreich in Kissing sowie direkt bei Acky Resch unter Telefon 0178/1629765. Außerdem werden sie über die Ticketagentur Eventim und deren angebundene Vorverkaufsstellen, darunter auch der AZ-Ticketservice, vertrieben.