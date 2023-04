Wandergruppe des Meringer Bürgernetzes geht zum 100. Mal auf Tour

Im Bürgernetz Mering gibt es seit zehn Jahren eine Wandergruppe, die sehr beliebt ist. Bei der 100. Tour gab es zur Überraschung einen „großen Bahnhof“.

Vor der Abfahrt zu ihrem monatlichen Ausflug traf sich die Bürgernetz-Wandergruppe wie gewöhnlich am Meringer Bahnhof. Doch dieses Mal gab es einen „großen Bahnhof“ für die Gruppe. Denn seit zehn Jahren organisiert Christine Garbade die ganztägigen Touren in die weitere Umgebung. Die gemeinsame Bahnfahrt nach München zum Viktualienmarkt und ins Olympiagelände war zudem der 100. Ausflug.

Dies war den beiden Bürgernetz-Vorsitzenden Josef Gerner und Franz Sedlmeir sowie Hermann Klemmt als Koordinator der Freizeit-AG eine Anerkennung wert. Mit einem fröhlichen Ständchen, begleitet von Peter Mühlnickel am Akkordeon, wurden die Ausflügler an den Gleisen überrascht und die langjährige Organisatorin gefeiert. „Das Wandern ist Christines Lust“ hatte Franz Sedlmeir in Anlehnung an das bekannte Volkslied gedichtet. „Herzlichen Glückwunsch zur 100. Wanderung“ stand auf einer großen Fahne, die von Jeanette Rühling gestaltet wurde.

„Das war eine Riesenüberraschung für mich“, freute sich Christine Garbade. Die Wandergruppe im Meringer Bürgernetz ist seit Jahren ein Selbstläufer. Wenn im gedruckten Programm des Bürgernetzes die Ausflugsziele für die nächsten sechs Monate angezeigt werden, dann ist die Anmeldeliste schnell voll. „Die meisten tragen sich bei einem Ausflug gleich für das nächste Mal ein“, berichtet Christine Garbade.

Oft gibt es sogar eine Warteliste für die Ausflüge der Wandergruppe

Als sie im dritten Jahr des Bürgernetz-Bestehens den Vorschlag einer Wandergruppe machte, waren acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dabei und es ging nach St. Ottilien. Inzwischen ist die Gruppenstärke auf 20 bis 30 angewachsen. „Mehr geht auf keinen Fall, sonst verliert man den Überblick“, sagt die Leiterin. Oft gebe es nun sogar eine Warteliste. Gelegentlich stoßen auch neue Teilnehmer dazu, wie kürzlich das Ehepaar Cappek. „Es ist einfach auch mal schön, wenn man nicht selbst alles organisieren muss“, finden Judith und Harald Cappek.

Die Touren beginnen immer mit dem Bayernticket am Meringer Bahnhof. Die Kosten werden auf alle Mitreisenden umgelegt. Dafür gibt es seit Jahren ein großes Stammpublikum. „Wir melden uns gar nicht mehr an, sondern nur ab, wenn wir mal nicht können“, betont Inge Meisnitzer. Die 85-Jährige ist mit großem Spaß dabei. „Man freut sich vom einen aufs andere Mal.“ Vor allem Schiffsfahrten seien sehr beliebt.

Das Beisammensein ist den Teilnehmern der Wandergruppe das Wichtigste

„Wir wollen nicht Strecke machen, sondern uns ist das Beisammensein und gemeinsame Erleben wichtig.“ Schließlich gebe es viele Alleinstehende unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Gemeinsam sind alle älter geworden. Die Älteste in der Gruppe ist inzwischen 90. „Die Entfernungen für unsere Laufstrecken sind mittlerweile deutlich kürzer geworden“, erklärt Christine Garbade. Zwischen fünf und acht Kilometer maximal sind die Erkundungsgänge zwischen Sehenswürdigkeiten und Einkehr.

Als Dankeschön für 100 gut organisierte Wanderausflüge gestaltete Teilnehmerin Judith Cappek für Christine Garbade einen Schlüsselanhänger. Foto: Heike John

Im April steht nun eine Fahrt nach Eichstätt auf dem Programm. Am 18. Mai findet mit der Erkundung der Römersiedlung Cambodunum in Kempten die Jubiläumsfahrt „10 Jahre Wandergruppe“ statt. Mittlerweile treffen sich viele auch außerhalb der monatlichen Touren hin und wieder zu einem gemeinsamen Essen oder Kaffeetrinken. „Das sind alles nette Leute und wir passen gut zusammen. So hatte ich mir das immer vorgestellt“, betont Christine Garbade.

Deswegen macht sie auch mit knapp 81 Jahren noch immer weiter. Und es ist keine Nachfolge in Sicht. „Es ist halt schon viel Vorbereitungsarbeit, aber das ist mir die gesellige Gemeinschaft wert.“ Die Ausflugsziele scheinen ihr nicht auszugehen. Im Juni steht Wandern im Flößerpark in Lechhausen/Augsburg an, im Juli geht es nach Planegg zur Wallfahrtskapelle Maria Eich und zum Forsthaus Kasten, im August trifft man sich im Biergarten am Badanger und im September steht Füssen auf dem Programm.

Infos bei Christine Garbade, Tel. 08233/794805.