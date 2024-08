Wann das Meringer Sportheim eröffnen kann, ist noch immer ungewiss

Die Trocknungsgeräte blasen warme Luft ins Freie - aus dem Untergeschoss des Meringer Sportheims hört man ein brummendes Geräusch. Mit einem Meterstab bewaffnet ist Georg Resch, Vorsitzender des Sportvereins Mering (MSV) unterwegs und zeigt, wie hoch was Wasser im Keller des Neubaus stand: „22 Zentimeter waren es an dieser Stelle.“ Über die Flügeltüren des künftigen Schuhputzplatzes drangen die Wassermassen am 1. und 2. Juni dieses Jahres ins Gebäude. Dabei hatte Resch eigentlich noch genug mit den Folgen des Wassereinbruchs im Dezember 2023 zu tun.

