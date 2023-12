Warteraum am Meringer Bahnhof weiterhin geschlossen

Das Problem des geschlossenen Warteraums in Mering ist bis ins bayerische Verkehrsministerium gedrungen. Warum es noch keine Lösung gibt.

Nach wie vor ist der Warteraum im Bahnhof Mering für Zugreisende geschlossen. In einem Antwortschreiben an die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr teilt der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter mit, dass er auf die Entscheidung der DB Service und Station keinen Einfluss nehmen kann. Laut Bernreiter soll es Anfang des Jahres einen Termin mit der DB Station und Service (ab 1. Januar 2024 InfraGo AG) und der Marktgemeinde geben, um ein Entwicklungskonzept für den Bahnhof Mering zu erstellen.

Warteraum in Mering seit September geschlossen

Diese Perspektive nahm Strohmayr zum Anlass und richtete sich in einem Schreiben an Merings Bürgermeister Florian Mayer. „Ich appelliere an Sie, bei diesem Gespräch auch auf die Wiedereröffnung des Warteraums zu drängen und diesen zu einem festen Bestandteil einer weiteren Entwicklung des Bahnhofs zu machen“, so Strohmayr.

Der Warteraum war seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Bahnhofsinfrastruktur in Mering und von den Pendlerinnen und Pendlern im Winter immer rege genutzt. Die Zahl der Pendler, die in Mering Bahnhof ein- oder umsteigen, hat in den letzten Jahren massiv zugenommen, beträgt inzwischen mehrere Tausend. „Der Meringer Bahnhof ist also spätestens jetzt ein wichtiger Nahverkehrsknoten, sowohl Richtung München als auch im AV“, sagt Strohmayr. Ein geschlossener und beheizter Warteraum sei also wahrlich kein Luxus, sondern im Gegenteil ein wichtiger Service, um den Nahverkehr attraktiv zu halten. (AZ)