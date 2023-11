Mering

Warteraum in Mering: Verkehrsminister Bernreiter fordert mehr Sachlichkeit ein

Plus Simone Strohmayr setzt sich für den Erhalt des Warteraums am Meringer Bahnhof ein. Nach der Kritik der SPD-Landtagsabgeordneten meldet sich Verkehrsminister zu Wort.

Von Eva Weizenegger

Simone Strohmayr setzt sich seit mehreren Monaten für den Erhalt des Warteraums am Meringer Bahnhof ein. Dieser wurde im September nach einem Schreiben der DB Station&Service aufgrund von Vandalismus geschlossen. Doch daran zweifelt die SPD-Abgeordnete. Sie wandte sich an den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter. Die Antwort war für Strohmayr eher dürftig. Er fühle sich nicht zuständig, so die Auskunft aus dem Verkehrsministerium. Doch Bernreiter weist die Anschuldigungen zurück: „Die Kritik an der Ausschreibung kann ich nicht nachvollziehen. Wir können Verkehrsleistungen weder nach Gutsherrenart vergeben, noch über das Eigentum anderer verfügen."

Verkehrsminister: Freistaat Bayern kann die Bahn nicht zwingen

Wenn die Bahn den Warteraum nicht herrichten möchte, könne der Freistaat Bayern sie nicht dazu zwingen. "Das geht nur von Seiten des Bundes", heißt es in einer Erklärung, die unsere Redaktion erreichte. "Die SPD ist in der Bundesregierung und die Abgeordnete sollte lieber auf ihren Koalitionspartner in Berlin einwirken, die Situation von Seiten der Bahn her anzugehen, als die Bevölkerung mit grundlosen Anschuldigungen für dumm zu verkaufen." Für Bernreiter ist der Wahlkampf ist vorbei und er erwarte sich eine Rückkehr zur Sachlichkeit in der Debatte.

