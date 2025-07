Warum sich im Meringer Freibad die Einlassstopps häufen

Es sind Dutzende Menschen, die sich an diesem heißen Sommertag in der prallen Sonne vor dem Eingang zum Meringer Freibad drängen. So kann man es auf einem Bild sehen, das eine Nutzerin auf Facebook hochgeladen hat. Die Menschen auf dem Bild würden sich an diesem heißen Tag gerne im Freibad abkühlen. Das Problem ist: Die Obergrenze für Besucherinnen und Besucher ist bereits erreicht. Das war heuer im Vergleich zu den vergangenen Jahren schon häufiger der Fall. Woran liegt das?

Jonathan Lyne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis