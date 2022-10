Warum waren beim Kirchweihmarkt in Mering so wenige Händler?

Plus Nur ein Viertel der angemeldeten Fieranten kommt nach Mering. Die Geschäftsleute im Ortszentrum sind aber zufrieden mit dem verkaufsoffenen Sonntag.

Wenn in Mering Marktsonntag ist, strömen üblicherweise die Besucherinnen und Besucher zu den vielen bunten Marktständen im Ortszentrum. Doch beim Kirchweihmarkt ist diesmal "tote Hose", wie es ein Meringer nennt, der am Sonntagnachmittag über den Marktplatz schlendert. Gerade einmal 16 Stände seien es, informiert Bernhard Bordon, der bei der Verwaltung der Marktgemeinde auch zuständig für das Marktwesen ist.