Warum werden am Meringer Marktplatz Löcher gebohrt?

Probebohrungen gab es am Mittwochmorgen in Mering im Ortszentrum. Schon im nächsten Jahr soll die Ortsmitte umgebaut werden.

Plus Am Mittwochmorgen war für einige Stunden das Meringer Ortszentrum gesperrt. Viele Bürgerinnen und Bürger fragten sich, ob der Ausbau der neuen Ortsmitte schon beginnt.

Von Eva Weizenegger

Es dröhnt ganz schön laut über den Meringer Marktplatz hinweg, als sich der Bohrer langsam in den Boden fräst. Ab 8 Uhr war das Ortszentrum für den Verkehr gesperrt. Dennoch ignorieren einige Lieferfahrzeuge die Absperrung. "Ich will nur schnell Pakete beim Metzger abliefern", sagt einer. Ein anderer Fahrer wollte nur kurz zur Sparkasse. Die Bohrungen sind deshalb notwendig, weil die Marktgemeinde die Ortsmitte umgestalten will. "Wir überprüfen mit dieser Maßnahme, ob sich im Boden eventuelle Belastungen befinden", sagt Bürgermeister Florian Mayer, der sich am Mittwochmorgen ebenfalls ein Bild von der Baustelle macht.

Ein reizvoller Treffpunkt im Schatten großer Bäume - so sehen die beiden Landschaftsarchitektinnen Amelie Kessler und Theresa Finkel den Bereich vor der Eisdiele und der Buchhandlung. Sie haben mit ihrem Entwurf den Planer-Wettbewerb gewonnen. Foto: toponauten LandschaftsarchitekturGesellschaft

Mayer: "Ich bin zuversichtlich, dass wir auch hier eine Lösung finden."

Künftig soll die Ortsmitte der Marktgemeinde grüner werden. Die Landschaftsarchitektinnen vom Büro Toponauten hatten im Wettbewerb die Jury überzeugt und im März ihr konkretes Konzept im Marktgemeinderat vorgestellt. Neben dem Marktplatz sollen auch Bereiche der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße, der Herzog-Wilhelm-Straße, des Frauen- und des Amtmannbergs mit einbezogen werden. Schwierigkeit dabei sind aber drei Grundstücke, die sich im Privatbesitz befinden. Die Eigentümer der Immobilie des ehemaligen Modehauses Seiler wollen bei der Umgestaltung mitmachen. Ungewiss ist aber noch vor allem der kleine Vorplatz an der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße zwischen Sanitätshaus und Buchhandlung. "Ich bin aber zuversichtlich, dass wir auch hier eine Lösung finden", sagt Bürgermeister Mayer.

