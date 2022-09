Mering

18:15 Uhr

Was darf in Mering noch gebaut werden?

Werbetafeln, die dann nachts auch noch beleuchtet werden, kommen in Mering nicht gut an. Doch eine Satzung, die regulierend eingreifen könnte, fiel vor Gericht durch.

Plus Ein geplantes Hostel im Gewerbegebiet und ein Anbau mit Flachdach in der Schloßmühlstraße fallen durch. Gegen Werbetafeln ist der Bauausschuss machtlos.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Schon zum zweiten Mal diskutierten die Mitglieder des Bauausschusses über die Pläne einer Bauherrin aus Bobingen, die in Mering im Gewerbegebiet in der Frühlingsstraße ein Hostel bauen möchte. Weil das Vorhaben ursprünglich nicht den Vorgaben des Bebauungsplanes entsprach und auch die Hostelnutzung in diesem Gebiet nicht vorgesehen ist, wurde das gemeindliche Einvernehmen im Juni nicht erteilt. Jetzt hat die Antragstellerin nachgebessert: Statt eines dritten Vollgeschosses mit Flachdach wird das Gebäude mit einem Satteldach geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen