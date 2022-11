Mering

Was passiert jetzt mit dem Brunnen am Marktplatz?

Der Rückbau des Brunnens am Marktplatz verzögert sich noch. Denn für eine neue Anlage prüft der Markt Mering jetzt eine vielversprechende Zuschuss-Möglichkeit.

Plus Der Künstlerbrunnen von Josef Zankl sollte eigentlich nach dem Jubiläum zurückgebaut werden. Doch bisher ist am Marktplatz in Mering alles unverändert.

Für rund 90.000 Euro hat Künstler Josef Zankl den Brunnen am Marktplatz mit seiner großen wasserüberströmten Glasfläche einst im Auftrag der Gemeinde errichtet. Doch nun ist die Anlage marode, und eine Sanierung käme teuer. Deswegen hat sich der Markt Mering nach Befragung der Bürger entschieden, den Brunnen abzubauen. Zuvor hätte er bei den Lichtertagen noch einmal sprudeln und mit farbigen Leuchten in Szene gesetzt werden sollen. Doch das ist nicht passiert – und davon abgesehen sieht auf dem Marktplatz alles unverändert aus.

