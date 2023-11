Was uns Rassismus nimmt: Expertin hält Lesung und lädt zur Diskussion

Jeder Mensch erlernt Rassismus und gibt ihn - unbewusst - weiter. Diese Theorie vertritt Autorin Miriam Rosenlehner. Sie ist Rednerin bei einer Veranstaltung in Mering.

Miriam Rosenlehner schrieb ein Buch mit dem Titel „Was uns Rassismus nimmt“. Sie ist der Meinung, dass jeder Mensch, ohne sich bewusst dafür entschieden zu haben, Rassismus erlernt und das Wissen an andere weitergibt. Vor allem in den Schulen treffen Kinder verschiedener Nationen aufeinander. Welche Gefahr besteht, wenn dort Rassismus vorherrscht? Die 49-jährige Lehrerin einer internationalen Schule und Politikwissenschaftlerin kommt am 29. November nach Mering und bietet im Gymnasium ab 19.30 Uhr eine Lesung zum Thema „Rassismus“ an. Anschließend ist an eine Diskussion zum Thema gedacht.

Das Aktionsbündnis „Mering ist bunt“ und der Verein „Internationale Kultur Mering“ organisieren diese Veranstaltung mit Autorin Miriam Rosenlehner. Pit Hörmann vom Aktionsbündnis schreibt in seiner Einladung: „Gerade in Zeiten, in denen die Stimmung durch die Diskussion über Migration stark aufgeheizt ist, sind Fakten wichtig. Eine Expertin wie Frau Rosenlehner kann hier Tipps geben und Möglichkeiten aufzeigen, wie wir klug mit dem Thema Rassismus umgehen und zu einem guten Miteinander beitragen können.“

Maureen Lermer, Vorsitzende des Vereins „Internationale Kultur Mering“ arbeitet seit neun Jahren in Mering als Asylbeauftragte und sagt, dass es wichtig sei, an so einem Abend miteinander ins Gespräch zu kommen, um sich kennenzulernen und in einer Gemeinde friedlich miteinander zu leben.

Autorin spricht in Mering von eigenen Erfahrungen mit Rassismus

Autorin Miriam Rosenlehner erzählt, dass sie das Thema Rassismus als Afrodeutsche seit frühester Kindheit an persönlich und seit 25 Jahren auch in der Theorie begleite. Sie bietet deshalb auch immer wieder Lehrerfortbildungen an und entwickelt Schulmaterial zu diesem Thema.

Zuletzt verfasste sie Begleitmaterial für das im Herbst erscheinende Jugendbuch „Weiße Tränen“ der Jugendbuchautorin Kathrin Schrocke, das im Unterricht eingesetzt werden kann. Seit dem Sommersemester 2023 hat sie an der Technischen Hochschule Augsburg den Lehrauftrag "Praxis der Rassismuskritik".

Bei der Veranstaltung im Gymnasium Mering wird Miriam Rosenlehner Auszüge aus ihrem Buch „Was uns Rassismus nimmt“ und bisher unveröffentlichte Kurztexte vorlesen. Im Anschluss an die Lesung ist eine Diskussion geplant. Dabei soll es um die Fragen gehen, was Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen und auch die Eltern zum Thema „Rassismus“ denken und welche Vorschläge sie für eine Veränderung der Situation haben.

Menschen aus 43 Nationen leben in Mering

Wie Bürgermeister Florian Mayer bei der Bürgerversammlung aufzeigte, leben in Mering viele Nationen aus mehreren Kontinenten. Laut Auskunft des Einwohnermeldeamtes sind es derzeit 43 Nationen. Die meisten stammen aus der Türkei, Serbien und der Ukraine. Es gibt aber auch Einwohner aus zahlreichen anderen europäischen Ländern, den USA, Nigeria und Syrien.

Das Aktionsbündnis „Mering ist bunt – für mehr Demokratie und Toleranz“ hat seit seiner Gründung das Ziel, das Zusammenleben dieser verschiedenen Nationen in der Marktgemeinde zu verbessern. Den Verein „Internationale Kultur Mering“ mit 36 Mitgliedern leitet Maureen Lermer seit 2013. Er hatte am 14. November seine Jahreshauptversammlung und feiert am 20. April 2024 zum zehnten Mal sein internationales Festival. Ziel des Festes ist es, Menschen verschiedener Kulturen zusammenzubringen, gemeinsam friedlich zu feiern und ins Gespräch zu kommen.

Info: Die Veranstaltung findet am 29. November ab 19.30 Uhr im Gymnasium Mering, Tratteilstr. 34 statt. Der Eintritt ist frei. Für Essen und Getränke ist gesorgt.