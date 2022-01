Mering

11:58 Uhr

Weg vom Alkohol: So unterstützt eine Selbsthilfegruppe in Mering

Plus In der Meringer AWO treffen sich alle zwei Wochen Menschen, die ihr Alkoholproblem in den Griff kriegen wollen. Die Gruppenleiterin litt selber unter der Sucht.

Von Heike John

Wenn sich an jedem zweiten Mittwoch eine Gruppe abends in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt zusammensetzt, dann stehen keine Gläser auf dem Tisch. Die Runde braucht eine Gesprächsatmosphäre ohne Getränke, denn hier treffen sich die Trockenen Alkoholiker. Weit entfernt von Bier, Wein, Schnaps: Ein Stammtisch in der Kneipe ist für die Mitglieder der Gruppe undenkbar. Ihr großes Ziel ist es, von ihrer Sucht wegzukommen und dann möglichst nicht mehr rückfällig zu werden. Ein Austausch mit Menschen, die ebenfalls gegen ihre Alkoholkrankheit kämpfen, kann auf dem harten Weg aus der Sucht ein große Hilfe sein. So ging es auch Monika Aubele, die viele Jahre lang die Gruppe besuchte, bevor sie die Leitung übernahm.

