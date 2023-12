Weihnachtszauber auf dem Meringer Marktplatz

Einen Tag verspätet öffnet der Christkindlmarkt bei strömendem Regen. Drei neue Stände locken mit Kunsthandwerk und Köstlichkeiten.

Tanja aus Mering und Kürsten aus Neuseeland, der seit 2004 in Augsburg lebt, lieben die Tradition der deutschen Weihnachtsmärkte. Sie waren bereits auf den Märkten in Augsburg, auf Gut Mergenthau und in Oberschönefeld. Darum kamen sie auch gleich am Eröffnungstag zum Meringer Marktplatz, um sich umzusehen und die weihnachtliche Stimmung zu genießen. Auch wenn es aufgrund des Wetters nicht so voll wie in den letzten Jahren war, freuten sich die Stände über gute Umsätze. Die Fußballjugend des MSV Mering konnte bereits nach zwei Stunden keinen Bratapfelsprizz mehr anbieten. Vom 14. bis 20. Dezember ist der kleine, heimelige Christkindlmarkt mit 16 Ständen wieder geöffnet.

Organisator Acky Resch gelang es wieder 16 Fieranten für den Meringer Weihnachtsmarkt zu finden. Auch für eine erkrankte Teilnehmerin sprang noch Nick Heitzer aus Kissing mit Designer-Bademänteln in Limited Edition und dazu passenden Kosmetiktaschen, Gäste- und Duschtüchern ein.

Resch freut sich: „Wir haben wieder viele schöne Stände, an denen für jeden etwas dabei ist.“ Bürgermeister Florian Mayer eröffnete den Markt offiziell um 18.20 Uhr. Aufgrund des Regens konnte die Feuerwehrkapelle die Eröffnung nicht musikalisch umrahmen, aber Matthias Stößlein dirigierte die Gruppe des Marktgemeinderats, um mit den Besuchern gemeinsam das Weihnachtslied „Oh du Fröhliche“ zu singen. Florian Mayer dankte Harry Gleich, Stefan Spengler, Vereinen, Gewerbetreibenden und dem Bauhof für die geleistete Arbeit, den Meringer Kapellen für die musikalische Umrahmung. Außerdem wies er auf das Candlelight Shopping mit Feuershow durch Luminga Moringa am Freitag, 15. Dezember, hin.

Speisen aus Übersee beim Christkindlmarkt in Mering

Amazing Food, ein etwas anderes Essen aus Amerika, bieten Bobby und Raphael Kast an. „Als leidenschaftliche Köche haben wir uns das Rezept im September selbst ausgedacht. Donuts belegen wir mit Raclettekäse, darauf kommt Speckmarmelade und nach Wunsch Preiselbeeren, Rucola oder Salami“, verriet Bobby. Süße Varianten mit Bratapfel oder mit Ahornsirup sind „Snow Bunny“ und „Eisprinzessin“.

Gegenüber steht seine Frau Tanja, die mit Maria Speck und Estelle Menhart Flammkuchen in vier Variationen backen, Glüh-Gin oder Glühwein ausschenken und selbst gemachte Pralinen und Himbeer-Pistazien-Schokolade und Macadamia-Karamell-Schokolade anbieten. „Bereits um 4 Uhr habe ich begonnen, sechs Kilogramm Teig für heute zuzubereiten“, erklärt Maria Speck. Neu sind auch Sabrina und Mario Wittmer mit Zanderfilet im Brötchen, den sie mit Zwiebelsauce, Remoulade oder mit Zitrone anbieten.

Ebenfalls zum ersten Mal vertreten sind Katharina Schuster, Tanja Kujath und Anja Häfner aus Mering mit ihrem Kreativ-Stand. Kathi bietet weihnachtliche Keramikanhänger wie Rentiere, Stiefel, Sterne, Engel, Schneeflocken, aber auch Ohrringe und Ketten, Lichthäuser und Kerzenschalen an.

Ganz neu auf dem Meringer Weihnachtsmarkt ist der Kreativstand von Katharina Schuster, Tanja Kujath und Anja Häfner (von links gesehen), die verschiedene Keramikarbeiten, Flußglasbilder und Weihnachtskarten und Lesezeichen in Aquarelltechnik angefertigt haben. Foto: Heike Scherer

Anja Häfner sammelt seit zehn Jahren im Chiemgau in der Tiroler Ache Flussglas, Kiesel und Treibholz und fertigt daraus Bilder fürs Kinderzimmer, weihnachtliche Motive oder Sternzeichenbilder, auf Wunsch auch andere Motive an. Das Rentier mit der roten Nase, ein Esel, Hundepfoten sowie Wichtel und Engel sind zu sehen. Tanja Kujath malt als Ausgleich zur Arbeit gerne weihnachtliche Karten und Lesezeichen, auf Wunsch auch Babyposter in Aquarelltechnik. Den liebevoll gestalteten Stand ziert ein grüner Frosch auf dem Dach.

Wolfgang Bida aus Merching genießt eine frittierte „Fischtüte“ vom Gazzola. Diese gibt es auch in den Sorten „Terra“ oder „Veggie“. Zur „Reise durch Napoli“ gehören auch Pizza Regina und Margherita und heißer Aperol Sprizz, die Sergio, Justine und Lara ausgeben. „Ich komme wieder, um alte Freunde hier zu treffen“, verrät Bida. Am geschützten Rondell von Acky Resch holt er sich bei Lars und Justine Hohlbein einen heißen Glühwein. Besondere Spezialitäten sind dort Orangenpunsch, Kirschli – weißer Glühwein mit heißen Kirschen, oder Bombalumba – heißer Eierlikör mit Milch, Rum, Sahne und einem Waffelröhrchen.

Eine Schülerin möchte sich bei Anna Bauer einen Schmusefuchs kaufen. Das ganze Jahr über häkelte und strickte die Fierantin abends beim Fernsehschauen Socken, Mützen, Schals, Schaumschwämme für die Dusche oder Schmusetücher für Babys.

Harry, Luisa und Dominik vom Sportverein Mering verwöhnten die Besucher mit warmen Spezialitäten wie Hot Lillet, Hot Caipi und einem Bratapfelspritz. Von den Einnahmen wollen sie ein Trainingslager sowie Trikots und Bälle für die Fußballjugend finanzieren. Foto: Heike Scherer

Auch wenn das Wetter nicht so mitspielte, waren die Fieranten mit dem Zulauf zufrieden. Viele Besucher genossen auf dem Weihnachtsmarkt ihr Abendessen und probierten einige Heißgetränke.

