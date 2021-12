Weißer Golf in Mering beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen

Im Mering wird der Außenspiegel eines parkenden Autos abgefahren. Der Verursacher oder die Verursacherin kümmert sich nicht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der linke Außenspiegel eines weißen VW Golf wurde am Mittwoch, 1. Dezember, in Mering abgefahren. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war das Auto in der Münchener Straße geparkt, der Unfall muss sich zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr ereignet haben. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer oder die Verkehrsteilnehmerin verschwand einfach, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird mit etwa 750 Euro angegeben.

Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. (AZ)