Welches Tandemfahrrad passt für die Meringer Seniorinnen und Senioren?

Plus Das Meringer Bürgernetz macht es sich nicht leicht mit der Auswahl des passenden Elektrobikes zum Mitfahren. Bei der Entscheidung muss einiges bedacht werden.

Das Frühjahr kommt, und die Menschen haben wieder Lust, sich mehr im Freien zu bewegen. Dies ist genau der richtige Zeitpunkt für das Meringer Bürgernetz, eine im vergangenen Jahr getroffene Entscheidung umzusetzen. Ein neues Tandemfahrrad für Seniorinnen und Senioren soll gekauft werden.