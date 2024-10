Weltladen und Weltraum werden seit dem Umzug gut besucht

Erna und Elisabeth Summer sind Stammkundinnen im Weltladen. Heute schauen sie sich wieder um und haben bereits Kümmel und Hautöl ausgesucht. Sie wohnen in Mering und kaufen alles, was sie an Lebensmitteln oder Kleidung brauchen, auch hier ein. Ein Auto haben sie nicht. Ein bis zweimal im Monat besuchen sie den Meringer Weltladen, um mit ihrem Einkauf Unterstützung der Menschen in ärmeren Ländern zu leisten. Dafür schätzen auch andere Kundinnen und Kunden den Weltladen.

Heike Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weltladen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis