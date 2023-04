Mering

18:00 Uhr

Wenn andere feiern, beginnt die Arbeit des Roten Kreuzes Mering

Daniel Stöckl (Mitte) und sein Team der BRK-Bereitschaft Mering waren im vergangenen Jahr 2195 Stunden im Einsatz, so wie hier beim Open-Air-Konzert am Freizeitgelände Badanger.

Plus Von Sanitätswachdiensten bis hin zur Flüchtlingshilfe: Die Aufgaben der Meringer Truppe werden mehr. 2022 leisteten die Ehrenamtlichen 2195 Stunden Arbeit.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Ob beim Faschingsumzug, dem Open-Air-Konzert am Badanger, beim Fest des IKM oder diesmal Ende April beim Volksfest in Mering, die Ehrenamtlichen der Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes sind immer mit dabei. 25 Frauen und Männer sind beim BRK in Mering im Einsatz. Geleitet werden sie von Daniel Stöckl.

Stöckl versucht die Aufgaben bei den Sanitätswachdiensten zu beschreiben: "Es beginnt bei Wachdiensten für kleine und große Veranstaltungen und geht bis hin zur Bewältigung von Großschadensereignissen und Katastrophen." Und dann zählt er ein paar der Einsätze auf, bei denen das BRK vor Ort war und geholfen hat. Da ist beispielsweise in jedem Jahr Hilfe auf der Autobahn gefragt, wenn sich ellenlange Staus bilden und die Bereitschaft mit Getränken unterwegs ist.

