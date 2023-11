Werkschau der Tagesstätte für psychische Gesundheit in der Bücherei

Noch bis 15. Dezember sind Kunstwerke in der Meringer Bücherei zu sehen. Bei der Ausstellungseröffnung erhält das Publikum Einblick in kunsttherapeutisches Arbeiten.

Die drei langen, mit Acrylfarben gestalteten Holzstelen fallen als Erstes in den Blick, wenn man die Meringer Bücherei betritt. In der Zeitschriften- und Kaffee-Ecke sorgen die drei collagierten Schwartenbretter für einen echten Hingucker. Farbenprächtige Blickfänge zwischen den Bücherregalen gibt es jedoch viele, denn die Tagesstätte für psychische Gesundheit präsentiert in ihrer aktuellen Werkschau rund 50 Arbeiten, die im Rahmen der wöchentlichen Kunsttherapie in der Einrichtung der Diakonie entstanden sind.

Die mit Acrylfarben gestaltete Holzstelen sind ein Blickfang der Ausstellung in der Meringer Bücherei. Foto: Heike John

Das Motto der Meringer Ausstellung: Kontrast-Welten

Die Ausstellung, die unter dem Motto „Kontrast-Welten“ noch bis zum 15. Dezember in der Bücherei zu sehen ist, könnte nicht kontrastreicher sein. Vielfältig sind die Techniken und verarbeiteten Materialien, breit gefächert, aber auch die Diagnosen der Menschen, die mit psychischen Problemen ihr Leben meistern müssen. In der wöchentlich angebotenen Kunsttherapie von Juliane Wanner finden sie neben dem lebenspraktischen Trainingsangebot der Einrichtung durch kreatives Arbeiten zu sich selbst. Es ist wohl ein Auf und Ab im Leben der Betroffenen wie die Titel der sehr persönlichen Bilder, darunter viele Gemeinschaftsarbeiten, erahnen lassen.

Da gibt es „Licht und Schatten“ wie ein in Mischtechnik mit Pigmenten gestaltetes Bild benannt wird, dazwischen herrscht „Mut zum Wandel“, auch „Freude und Lebendigkeit“ und an guten Tagen bemüht man sich „sichtbar zu werden“, wie eine Collage mit Moorlauge verrät. Nicht alle der Besucherinnen und Besucher der Tagesstätte, die etwas versteckt am Meringer Marktplatz ihr Domizil hat, gehen gerne an die Öffentlichkeit. Ein kleiner Teil der Kunsttherapie-Gruppe, die regelmäßig bei Kunsttherapeutin Juliane Wanner kreativ wird, zeigte jedoch den Mut, bei der Ausstellungseröffnung in der Meringer Bücherei dabei zu sein. In einer sogenannten „Live-Performance“ ließen sie das zahlreich erschienene Publikum miterleben, wie kunsttherapeutisches Arbeiten funktioniert.

Gemeinsam entstehen kleine Kunstwerke

Mucksmäuschenstill waren die gut 50 Besucherinnen und Besucher, die auf den Treppenstufen und Podesten im Bilderbuchbereich der Bücherei Platz genommen hatten. Ihre Blicke richteten sich gespannt auf einen Arbeitstisch, wo fünf Künstlerinnen der Tagesstätte vor einem weißen Blatt Papier auf den Arbeitsauftrag der Kunsttherapeutin warteten. Es galt, mit Softpastellfarben einen Baum zu malen, dann das Bild der Sitznachbarin weiterzugeben, die dem Baum ein „Geschenk“ in Form einer Schaukel, eines Vogelnestes oder anderer Gestaltungsideen hinzumalen sollte.

Ohne lange zu zögern, gestalteten die versierten Künstlerinnen mit Kreiden und Wischlappen gemeinschaftlich kleine Kunstwerke. Dies sei natürlich nur zu Schauzwecken ein Arbeiten im Schnelldurchlauf, erklärte Kunsttherapeutin Juliane Wanner, die seit 17 Jahren der Tagesstätte als Honorarkraft zur Verfügung steht. Beim gemeinsamen kreativen Tun stehe nicht die Diagnose oder Symptome im Vordergrund, sondern der Entwicklungsprozess. Im schützenden Rahmen der Gruppe könne man den Kopf frei bekommen, sich stabilisieren und Ressourcen zu aktivieren. „Mal geht es humorvoll bei uns zu, ein anderes Mal fließen auch Tränen und es gibt Angst und Trauer.“ Das Publikum zeigte sich beeindruckt und Büchereileiterin Christine Hieke äußerte ihre Freude darüber, dass die Tagesstätte nach 2012 und 2017 bereits zu dritten Mal die Bibliothek bereichere.

Die Werke, die auch verkäuflich sind, schmücken alle Bereiche der Bücherei. Merings zweiter Bürgermeister Stefan Hummel zeigte sich in seiner Begrüßung im Namen der Gemeinde beeindruckt vom Angebot der Tagesstätte mit ihrer Vielfalt. Auch das Büffet zur Vernissage wurde im Rahmen des ergotherapeutischen Angebots der Einrichtung gestaltet. Als Leiterin der Tagesstätte bedankte sich Carina Gebele „für den würdigen Rahmen im schönen Ambiente der Bücherei“. Mit der noch bis zum 15. Dezember gezeigten Ausstellung geht das mit einem Jahr Verspätung gefeierte Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen der Meringer Tagesstätte für psychische Gesundheit zu Ende.