Mering

Wertvolle Lebensmittel retten: Foodsharing-Gruppe ist auf Facebook beliebt

Plus Was machen mit dem vollen Kühlschrank vor dem Urlaub? Nichts wegwerfen: Eine Meringerin gründete auf Facebook eine Foodsharing-Gruppe. Mit Erfolg.

Das Baby mag die Hip-Gläschen nicht, der Tee schmeckt anders als erwartet, im Regal stapeln sich viel zu viele Nudelpackungen - und dann? In einigen Fällen landen wertvolle Lebensmittel im Müll. Eine Facebook-Gruppe will etwas gegen die Verschwendung tun. Hinter „Foodsharing Mering und Umgebung“ steckt die Meringerin Natalie Zientek. Gemeinsam mit ihrer Schwester Steffi entstand die Idee zur Gründung, damit kein Essen weggeworfen wird. Sie hatte sofort eine rege Nachfrage, die bis jetzt nicht abreißt. Aus Mering, Kissing, Merching, Friedberg und sogar aus Augsburg kommen die Mitglieder.

Meringer Facebook-Gruppe setzt sich gegen Verschwendung ein

Natalie Zientek arbeitet in der Mittagsbetreuung Mering und hat selbst vier Kinder im Alter von neun bis 19 Jahren. Und trotzdem schafft sie es, kaum Lebensmittel wegzuwerfen. Da sie unter der Woche bereits um 11 Uhr losfahren muss und erst nach 14 Uhr zurückkommt, muss sie ihre Einkäufe und das Kochen genau planen. Sie erzählt, dass sie vor zehn Jahren eine schwierige Schwangerschaft hatte und damit begann, nur einmal pro Woche die notwendigen Lebensmittel für die Familie einzukaufen. "Das habe ich so beibehalten und gehe meist am Donnerstag zum Einkaufen. Meist bleibt bei mir nichts übrig, nur hin und wieder und dann kann ich es in die Gruppe stellen“, sagt sie.

