Mering

vor 48 Min.

Wie geht es weiter mit der Städtefreundschaft zwischen Karmiel und Mering?

Plus Schüleraustausch, Treffen zum Israeltag in Mering und zum Tanzfest in Karmiel, all das und noch vieles mehr musste in den letzten drei Jahren pausieren. Jetzt hofft Günter Wurm auf eine Wiederbelebung der Freundschaft.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Nach knapp drei Jahren Zwangspause hofft Günter Wurm darauf, dass die Städtefreundschaft zwischen Mering und Karmiel neue Früchte trägt. "Ich glaube immer noch daran, dass wir irgendwann doch die Städtepartnerschaft feiern dürfen", sagt er. Seit vielen Jahren ist Wurm die treibende Kraft der Arbeitsgemeinschaft Städtefreundschaft Mering-Karmiel. Auch wenn er als Sprecher der Arge zurückgetreten ist, so ist er noch immer Hauptinitiator vieler Aktionen. Trotz der Corona-Pandemie riss der Kontakt zwischen ihm und einigen Freunden in Karmiel nicht ab. "Ich glaube einfach fest daran, dass wir hier etwas so Wertvolles auf die Beine gestellt haben, das wird nicht durch die Pandemie zerstört."

