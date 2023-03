Wie kann die Sicherheit am Schulzentrum Mering verbessert werden?

Plus Die Verkehrssituation um Gymnasium, Grund- und Realschule ist für den Bauausschuss suboptimal gelöst. Mit Vorschlägen der Polizei stimmen die Räte nicht überein.

Das Meringer Schulzentrum ist für Georg Resch, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Marktgemeinderat, ein "einziger Verkehrsübungsplatz". Er ist seit Beginn der Planungen ein Kritiker des veränderten Verkehrskonzepts. "Es hakt von Anfang an mit der Einbahnregelung", sagte Resch. Deshalb war es auch in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses nicht weiter verwunderlich, dass sich Resch vehement gegen eine Ausweitung der Einbahnstraße aussprach: "Mit mir wird es das nicht geben."