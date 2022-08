Wie soll das Meringer Stelzenmädchen künftig heißen?

Im Herbst vorigen Jahres wurde die Skulptur aufgestellt, aber sie hat noch keinen Namen. Ab Freitag beginnt die Online-Abstimmung darüber.

Hoch oben auf dem Hügel am Freizeitgelände Badanger steht die Skulptur des Dießener Künstlers Matthias Rodach. Viele Meringerinnen und Meringer nennen sie schlicht und einfach "das Stelzenmädchen". Doch geht es nach dem Wunsch des Meringer Bürgermeisters Florian Mayer und des Marktgemeinderates, soll das Kunstwerk einen "richtigen Namen" bekommen. Dafür wurden elf Vorschläge gesammelt, über die ab Freitag online abgestimmt werden kann. Verantwortlich für die Online-Umfrage ist der Verein Mering Digital. "Wir bekamen von den Marktgemeinderätinnen und -räten den Auftrag, diese Umfrage zu starten und am Freitag geht sie online", erklärt Alexander Graf, Zweiter Vorsitzender des Vereins.

Mering Digital betreibt neben der eigenen Homepage auch das Portal Mering online, das Gewerben, Vereinen, Organisationen und Institutionen als zusätzliche Möglichkeit zur Öffentlichkeitsarbeit dient.

Matthias Rodach gewinnt den Kunstpreis

Das Meringer Stelzenmädchen ist eine Skulptur, die im Rahmen der 1000-Jahr-Feierlichkeiten der Marktgemeinde aufgestellt wurde. Zuvor gab es einen Wettbewerb, bei dem sich mehrere Kunstschaffende mit ihren Entwürfen bewarben. Fünf Arbeiten kamen in die nähere Wahl. Der renommierte Künstler Matthias Rodach machte das Rennen, und ihm wurde der Kunstpreis verliehen. Seit November steht das Stelzenmädchen am Freizeitgelände. Doch schon im Dezember wurde die Skulptur ein Opfer des Vandalismus. Seit März steht die Skulptur wieder an Ort und Stelle.

Doch noch immer hat das Stelzenmädchen keinen richtigen Namen. "Unter den eingegangenen Vorschlägen sind Namen wie 'Paar-Stelze', 'Imizza', 'Judith', 'Meringa', 'Stella1000' oder 'Anna'", zählt Alexander Graf auf. Bis 11. September können die Meringerinnen und Meringer über den Namen abstimmen. Das Ergebnis wird nach der Auswertung veröffentlicht. "Und letztlich soll die Skulptur so dann auch heißen", erklärt Graf. Deshalb hofft er auf eine möglichst hohe Beteiligung.