Mering

12:00 Uhr

Wie teuer kommt Mering die Rettung des Freibads?

Liebevoll gehegt und gepflegt wird das Meringer Freibad von den seinen Bademeistern. Doch die Anlage ist in die Jahre gekommen und teure Reparaturen stehen an.

Plus Das Meringer Freibad ist der größte Luxus, den sich die klamme Kommune leistet. Doch nun stehen größere Investitionen an.

Von Gönül Frey

Ein bisschen stolz ist man schon in Mering, dass die Marktgemeinde ihren Bürgerinnen und Bürgern ein eigenes Freibad bietet. Im Altlandkreis gibt es ein entsprechendes Angebot sonst nur noch in Dasing. Selbst das wohlhabende Friedberg besitzt kein Freibad. Dass die Anlage in Mering erhalten bleiben soll, waren sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung daher - trotz der angespannten Finanzlage - alle einig. Anlass zu der Debatte ist die undichte Beckenfolie, die mindestens eine teure Reparatur erforderlich macht.

