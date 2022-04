Mering

18:30 Uhr

Wird die Dauerbaustelle Steinbrecherhaus in Mering ein Fall fürs Gericht?

Plus In der Münchener Straße geht es kaum voran - jetzt soll deshalb der Baukran entfernt werden. Ähnliche Probleme mit dem Investor gibt es auch in Schwabmünchen.

Von Gönül Frey

Direkt an der Ortsdurchfahrt, kurz nach der Eisenbahnunterführung, befand sich in Mering das Steinbrecherhaus. Ein Investor hat dieses abgerissen, um dort ein Anwesen mit 19 modernen Eigentumswohnungen zu errichten. Die Großbaustelle an markanter Stelle wird seitdem von vielen Meringern aufmerksam beobachtet. Seit Monaten herrscht dort Stillstand. Immer wieder kam dies auch in den ortspolitischen Gremien zur Sprache. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates äußerte sich Merings Bürgermeister Florian Mayer kritisch über die Immobilienfirma und kündigte rechtliche Schritte an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

