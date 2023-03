Mering

12:45 Uhr

Wo brennt in Mering nachts überall das Licht?

Plus Bauausschuss diskutiert über unnötige Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen. Außerdem wird über die Beschädigung an der öffentlichen Toilette beraten.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Um die Beleuchtung und wo in Mering überall stundenlang die Lampen brennen, ging es in der jüngsten Bauausschusssitzung. Erich Lutz ( CSU) wollte wissen, warum eigentlich es in der Ambérieuturnhalle 24 Stunden taghell sein muss. Auch die Flutlichtanlage beim Skaterplatz müsse wohl um 1 Uhr nachts nicht mehr aktiv sein. "Hier haben die Verantwortlichen einen Schlüssel und müssen selbstständig die Anlage ausschalten", entgegnete Mayer. Er wolle aber das Gespräch suchen. Für die Turnhalle sei nicht die Kommune, sondern der Landkreis zuständig. "Aha, und dann interessiert uns das nicht und wir lassen das Licht brennen, weil wir ja nicht dafür zahlen", entgegnete Lutz. Daraufhin meinte Mayer: "Jeder kann ohne Problem so etwas beim Landratsamt melden." Er werde aber auch hier sich mit der Behörde in Verbindung setzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen