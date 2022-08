Wohnen in einer der ältesten Meringer Immobilien

Plus Im Gebäudekomplex der ehemaligen Meringer Schlossmühle entstehen gerade weitere Räumlichkeiten. Die Mieten liegen sogar unter dem örtlichen Preisniveau.

Die Schlossmühle zählt seit Jahren zu den prominentesten Bauprojekten in Mering. Neben dem nahe gelegenen Schloss ist die Mühle eines der ältesten Gebäude der Kommune. Bereits seit dem Jahr 2018 sind Christian Gumpp und sein Sohn Marcel Besitzer des Gebäudekomplexes an der Bouttevillestraße 23. Die Immobilie kauften die Unternehmer einem Privatbesitzer ab. Das Bürgerzentrum, ein Herzstück der Immobilie, stand beim Kauf bereits leer, da es aus statischen Gründen gesperrt war.