Mering

12:00 Uhr

Wohnhaus am Finsterbach gefällt nicht allen im Marktgemeinderat

In Mering soll im Finsterweg ein Wohnhaus entstehen. Dazu muss eine Einbeziehungssatzung aufgestellt werden, die noch für Diskussionen sorgt.

Plus Nachverdichtung ist in Mering gewünscht. Für die Grünen darf die aber nicht um jeden Preis geschehen, wie ein Wohnprojekt am Finsterbach zeigt.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Im Meringer Finsterweg soll ein Wohnhaus gebaut werden. Dazu verabschiedete der Marktgemeinderat im November eine sogenannte Einbeziehungssatzung. Bevor die Satzung rechtskräftig wird, werden die Träger öffentlicher Belange gehört.

