Die Polizei ist auf der Suche nach einer bislang unbekannten Person, die Anfang Juni einen in Mering abgestellten Wohnwagen beschädigt hat. Laut Mitteilung beschädigte der Täter in der Nacht auf den 6. Juni das Fahrzeug am Türschloss und am Fahrradträger. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821-3231710 zu melden. (AZ)

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnmobil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis