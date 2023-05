Mering

Bett steht in Flammen: Wohnung brennt in Mering völlig aus

In Mering brannte am Sonntag gegen 21 Uhr eine Wohnung völlig aus. Die Feuerwehr Mering und Rettungskräfte des BRK waren vor Ort.

In einem Mehrfamilienhaus in Mering brannte am Sonntagabend eine Wohnung aus. Die Bewohner konnten sich alle ins Freie retten. Die Einsatzkräfte versorgten elf Personen.

Die Rettungskräfte hatten am Sonntag alle Hände voll zu tun. Ein Unfall mit Blechschaden gegen 13.20 Uhr auf der B2, danach der schwere Verkehrsunfall gegen 17 Uhr, als ein 65-jähriger Autofahrer einen Herzinfarkt erlitt und kollabierte. Dank des beherzten Eingreifens seiner Beifahrerin geriet das Fahrzeug nicht in den fließenden Verkehr, sondern prallte gegen die Hauswand einer Tankstelle. Und schließlich dann gegen 21 Uhr die Meldung: Brand eines Mehrfamilienhauses. Feuerwehrkommandant Andreas Regau schildert den Einsatz: "Drei Atemschutzträger gingen mit dem C-Rohr in die Wohnung im Erdgeschoss, um dort den Brand zu bekämpfen." Dicker schwarzer Rauch schlug ihnen entgegen. "Ein Bett stand in Flammen", so Regau weiter. Die Wohnung im Erdgeschoss sei völlig ausgebrannt. Die anderen zwei Wohnungen wurden ebenfalls von den Feuerwehrkräften durchsucht. Elf Bewohner konnten aber selbstständig das Gebäude verlassen. Brand in Mering: Auch zwei Kinder waren in dem Haus Markus Trieb, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord, informiert: "Unter den Bewohnern waren auch zwei Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren." Wie in solchen Fällen üblich, übernehmen die Brandexperten der Augsburger Kriminalpolizei die Ermittlungen. "Eine genaue Brandursache konnten wir noch nicht feststellen", so Trieb im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Einsatzkräfte des BRK versorgten die elf Bewohner. Sechs von ihnen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

