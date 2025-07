Wolfgang Löscher feiert 90. Geburtstag

Der ehemalige Kulturbeauftragte der Marktgemeinde Mering, Wolfgang Löscher, ist 90 Jahre alt geworden. Neben einem Besuch von Bürgermeister Florian Mayer gratulierte auch sein Ortsverband der CSU Mering mit Geschäftsführer Andre Pradel zum Geburtstag. Ebenfalls unter den Gratulanten war Winfried Mayer, der Gründungsvorsitzende der Meringer CSU-Senioren. Löscher war zu Beginn Mayers Stellvertreter und unterstützte ihn bei der Gründung des ersten Ortsverbandes einer Senioren-Union im Landkreis Aichach-Friedberg. Für den leidenschaftlichen Musiker durfte natürlich auch ein Ständchen der Meringer Kolpingkapelle nicht fehlen. Über diese Glückwünsche freute sich der Jubilar sichtlich. Dass er eine künstlerische Ader in sich trägt, war ihm als Sohn einer Schauspielerfamilie in die Wiege gelegt. Als langjähriger Münchner ist er erst im Zuge seiner Pensionierung nach Mering gezogen, dort fand er schnell Anschluss über damalige CSU-Granden wie Stefan Sumperl und Josef Kennerknecht. Schnell engagierte sich Löscher im Ort kulturell, statt nur untätig herumzusitzen. Dabei war er nicht nur immer ein kritischer Geist, sondern sprühte förmlich nur so vor Ideen, lobt Bürgermeister Florian Mayer sein Schaffen für die Marktgemeinde. So war Wolfgang Löscher nicht nur jahrelang Organisator von Konzerten und Veranstaltungen, er war lange Zeit auch hauptverantwortlich für den Meringer Kulturfrühling. Nun feierte der junggebliebene Jubilar seinen 90. Geburtstag bei bester Gesundheit. Vor allem sein Humor ist ihm bis ins hohe Alter geblieben. (AZ)

