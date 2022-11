Zehn Hospizbegleiterinnen schließen ihre Ausbildung ab

Das St.-Afra-Hospiz in Mering begrüßt zehn neue Ehrenamtliche: Die Frauen sind nun Hospizbegleiterinnen und betreuen künftig Sterbende im Landkreis.

Zehn frisch ausgebildete Hospizbegleiterinnen für den Landkreis wurden im Rahmen eines Gottesdienstes mit Pfarrer Prof. Jörg Ernesti und Diakon Tino Zanini in der St.-Michaels-Kirche feierlich ausgesendet. Hinter den neuen Ehrenamtlichen im ambulanten St.-Afra-Hospiz liegt ein Dreivierteljahr, in dem sie sich intensiv mit Fragestellungen rund um Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzten. Für diese Themen wurden die Hospizhelferinnen im 19. Qualifizierungskurs des St.-Afra-Hospizes in 120 Unterrichtseinheiten vorbereitet.

Ehrenamtliche leisten wichtige Arbeit im Landkreis

Im Einsatz sind sie bei Schwerstkranken und Sterbenden in Pflegeeinrichtungen und auch in häuslicher Umgebung. Über die Verstärkung ihres Ehrenamtlichenteams freuen sich vor allem die Koordinatorinnen der drei Hospizgruppen in Aichach, Friedberg und Mering mit Christine Neukäufer als leitender Koordinatorin. Jedes Jahr sterben rund eintausend Menschen im Landkreis und knapp die Hälfte von ihnen könne vom ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes im Caritasverband Aichach-Friedberg begleitet werden, so führte Andreas Reimann, langjährige Caritas-Geschäftsführer und noch immer Koordinator im Hospiz, aus. Rund 300 Schwerstkranke und Sterbende wurden im ablaufenden Jahr durch die sogenannte Allgemeine Ambulante Palliativversorgung (AAPV) betreut, rund 150 zusätzlich auch durch die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV), berichtete Reimann und erklärte die von den Krankenkassen eingeführten Fachbegriffe.

Schmerzfreiheit und -linderung für den Patienten sowie psychosoziale Begleitung und Unterstützung des Pflegedienstes und des Hausarztes seien dabei die obersten Ziele. "Nur durch ihr ehrenamtliches Engagement wird unsere Arbeit überhaupt möglich", stellte Andreas Reimann heraus. Man sei stolz darauf, auch im 25. Jubiläumsjahr des St.-Afra-Hospizes wieder neue Begleiter aussenden zu können. Derzeit sind 106 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer landkreisweit tätig. Pfarrer Prof. Jörg Ernesti würdigte ihren nicht ganz einfachen Dienst, der gerade angesichts neuer Gesetze zur Sterbehilfe besonders wertvoll sei. Denn jeder habe das Recht auf ein Leben vom Anfang bis zu seinem Ende und müsse nicht seinem Leben vorzeitig ein Ende setzen, um niemandem zur Last zu fallen.