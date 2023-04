Zerowaste Mering widmet sich mit neuem Projekt den Zigarettenstummeln

Ein witziges Extra soll dazu animieren, die Kippen in die Sammelbehälter und nicht in die Natur zu werfen. Die Initiative sucht Mitwirkende.

Gelb leuchten seit einiger Zeit die Mülleimer im Meringer Gemeindegebiet. Die Initiative Zerowaste Mering, bei der der Name Programm ist, hat sich nun nach den Erfolgen der Mülleimerverschönerung ein neues Projekt vorgenommen und sucht noch tatkräftige Unterstützung. Dazu gibt es ein Treffen am Donnerstag, 4. Mai.

Wer mit aufmerksamen Augen durch Mering geht, wird neben dem verstreuten Müll auch die gelben Mülleimer mit den humorvollen Sprüchen bemerken. Unter dem Motto „Mach Mering Müllfrei“ hatte die Vereinigung Zerowaste Mering, ein Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen und Bürger, die Abfallbehälter im Gemeindegebiet attraktiver gestaltet.

Weil neben diesen aber leider immer noch der oben genannte Müll auffällt, sieht Zerowaste Mering die Arbeit noch nicht als abgeschlossen an. Deswegen steht jetzt auch ein neues Projekt an, das helfen soll, die Umwelt, und damit auch die Menschen, vor den fatalen Folgen von Mikroplastik in der Umwelt zu schützen.

Bei den Sammelbehältern von Zerowaste soll es ein Extra geben

Die neu konzipierten Kippensammler tragen aber auch ihren Teil zum schöneren Landschaftsbild bei. Statt jedoch nur spröde Sammelbehälter für Zigarettenstummel aufzustellen, setzen die Aktiven um Umweltbeauftragte Petra von Thienen und Fridays-for-Future-Aktivist Jonathan Lidl wieder auf ein ansprechendes Konzept.

Auf den Sammelbehältern soll eine Auswahlfrage zu lesen sein. Abhängig von der Seite, auf der man seinen Zigarettenrest hineinwirft, gibt man seine Antwort ab und kann damit über die Beantwortung der Frage mitentscheiden. Um diesen Gedanken noch weiter auszuarbeiten und neue Ideen zu generieren, lädt Zerowaste Mering am Donnerstag, 4. Mai, um 18 Uhr Interessierte aller Altersgruppen in den Meringer Weltraum in der Augsburger Straße 3 ein.

"Unsere Erde bietet leider nicht so viel unbegrenzten Raum wie das All, weshalb wir das wenige, was wir haben, umso mehr schützen sollten", so das Credo der Engagierten. Wer Ideen hat oder auch nur die Motivation etwas zu ändern, den laden die Veranstalter zu diesem Treffen ein. (AZ)