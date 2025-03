Zeugen beobachten: Auto zwei mal angefahren

Am Samstag kam es um 11.15 Uhr in Mering am Gaußring auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Aufmerksame Zeugen beobachteten, dass ein rückwärtsfahrender Pkw ein parkendes Auto zweimal touchierte. Sie notierten das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Diese konnte den Verursacher über das Kennzeichen ermitteln. Am geschädigten Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

