Zu später Stunde: Diebe schlagen auf Supermarktparkplatz zu

In der Nacht auf Mittwoch stellt ein Mann einen Anhänger auf einem Parkplatz in Mering ab. Er ist nur kurz weg - das nutzt eine unbekannte Person jedoch aus.

Zu einem Kennzeichendiebstahl kam es am Mittwoch in Mering. Ein Mann parkte seinen Anhänger gegen 2.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ohmstraße in Sankt Afra. Als er nach kurzer Zeit zurückkam, bemerkte er, dass das Kennzeichen entwendet worden war.

Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)