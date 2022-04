Zu wenig Nachfrage: Faschingskomitee sagt Tanz in den Mai ab

In Mering wird es heuer keinen Tanz in den Mai geben. Bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben werden.

Schweren Herzens sagt das Faschingskomitee Mering (FKM) seinen für den 30. April geplanten Tanz in den Mai mit dem Auftritt der Pfannschmidt Revival Band ab. "Die Nachfrage nach Karten war leider nicht so groß, wie wir erwartet hatten", bedauert FKM-Präsident Benjamin Gottwald. "Sonst hätten wir draufzahlen müssen." Allein die GEMA-Gebühren hätten die Einnahmen bei Weitem überstiegen, so gibt das FKM Auskunft.

Während die Festzelte auf dem Plärrer mit feiernden jungen Gästen proppevoll sind, halte sich das etwas ältere Publikum zwischen 45 und etwa 60 Jahren wohl nach wie vor pandemiebedingt zurück, so mutmaßt man beim FKM. "Nach Rücksprache mit der Band haben wir nun beschlossen, die Veranstaltung abzusagen." 150 Karten hätte das FKM an den Mann bringen müssen, um einigermaßen kostendeckend agieren zu können. Der auf den vergangenen Sonntag beschränkte Kartenverkauf lief jedoch äußerst schleppend. "Woran es liegt, das wissen wir selber nicht, aber vermutlich traut sich das etwas ältere Publikum doch noch nicht unter die Leute", mutmaßt Benjamin Gottwald.

Die Nachfrage nach Karten für die Tanzveranstaltung in der Mehrzweckhalle sei verhalten gewesen, und so habe man nach Rücksprache mit der Band beschlossen, die Veranstaltung abzusagen beziehungsweise zu verschieben. "Die mangelnde Nachfrage hat uns schon einen gehörigen Dämpfer gegeben", gibt der FKM-Präsident zu. "Wir geben jedoch nicht auf, sondern verschieben unser Engagement auf eine Sommerserenade vor dem Vereinsheim am Sommerkeller oder für einen Herbstball mit Tanz und Gala-Abend in der Mehrzweckhalle." Bereits erworbene Karten können bei FKM-Protokollchef Lars Hohlbein unter Tel. 0160/96777111 zurückgegeben und erstattet werden.