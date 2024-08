Zukunft der Kita in der Schloßmühlstraße für zehn Jahre gesichert

Für weitere zehn Jahre ist die Zukunft der Kindertagesstätte an der Schloßmühlstraße in Mering gesichert. Darüber freut sich Bürgermeister Florian Mayer: „Ich bin sehr froh, dass wir mit der Familie Guggumos den Mietvertrag nach Ablauf im Jahr 2026 um zehn Jahre verlängern konnten.“ Auch der Trägerverein Frohsinn wird dort weiter tätig sein. Zudem gibt es die Möglichkeit, noch eine vierte Gruppe zu errichten. Bislang sind dort zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe für 65 Kinder untergebracht.

Vor acht Jahren wurde die Kinderwelt in der Schloßmühlstraße eingeweiht

Damit sind auch die Pläne mit dem Trägerverein Frohsinn vom Tisch, in der Lechstraße eine zusätzliche Einrichtung zu errichten. „Wir hatten diese Möglichkeit in Betracht gezogen, wenn wir die Kita Schloßmühlstraße nicht hätten verlängern können“, erklärt Mayer. Vor acht Jahren war das ehemalige Eisenwarengeschäft der Familie Guggumos umgebaut und in eine Kindertagesstätte umgewandelt worden.

Eine Lösung zeichnet sich vermutlich auch für den Bienenkorb in Mering ab. Die Betreuungseinrichtung muss die Räume im ehemaligen Firmengebäude von Ludwig Leuchten in der Zettlerstraße verlassen. Zuvor war der Bienenkorb viele Jahre im Baumannhaus neben dem Papst-Johannes-Haus untergebracht gewesen. 2020 erfolgte der Umzug in den Bau gegenüber dem Freibad. Doch Brandschutzbestimmungen machen es erforderlich, dass der Bienenkorb sein 180 Quadratmeter großes Domizil räumen muss. „Wir als Gemeinde konnten beim Landratsamt nur noch eine Verlängerung bis zum Sommer erwirken“, sagt Florian Mayer. Geplant ist jedoch, dass der Bienenkorb an der Fröbelstraße am ehemaligen Sitz der Firma Flytech neue Räume beziehen kann.

Für die Großtagespflege, die ebenfalls in der Zettlerstraße in Mering Räume hat, werden ebenfalls neue Räume gesucht. Und auch das Kinderhaus Mering in der Schulstraße, das erst kürzlich sein 30-jähriges Bestehen feierte, braucht mehr Platz. „Das Kinderhaus möchte sich gerne erweitern oder in eine neue Immobilie umziehen“, weiß Mayer.

Trotzdem spricht der Meringer Bürgermeister davon, dass sich die Kinderbetreuungssituation in Mering etwas entspanne: „Wir bauen die Kita am Mühlanger und auch in St. Afra ist ein Neubau vorgesehen.“