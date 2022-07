Zum Jubiläum gibt es für den Liederkranz ein musikalisches Fest

Plus Endlich wieder singen, und das noch zum 150-jährigen Bestehen des Meringer Liederkranzes. Das freute nicht nur die Sängerinnen und Sänger, sondern auch das Publikum.

Für den Liederkranz Mering wäre 2020 ein besonderes Jahr gewesen: Das 150-jährige Bestehen des Vereins sollte gefeiert werden. Doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Und auch die weiteren zwei Jahre war vieles für den Chor nicht möglich. Doch am Wochenende wurde das Konzert endlich nachgeholt.