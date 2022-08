Zum Lichterfest gibt es ein Feuerwerk und ein großes Gratis-Open-Air

Plus Das Programm zum großen Jubiläumsfest in Mering steht weitgehend. Auch für das kulinarische Angebot haben sich die Veranstalter etwas einfallen lassen.

Bühnenauftritte, Verköstigung und einige besondere Höhepunkte – das Programm für die Meringer Lichterwelt nimmt unter Regie des Kulturbeauftragten Klaus-Dieter Ruf Gestalt an. Die mehrfach verschobene Veranstaltung zum 1000-Jahr-Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung Merings findet von Donnerstag, 29. September, bis Sonntag, 2. Oktober, statt.