Zur Eröffnung des Volksfests in Mering herrscht großer Andrang

Viele Vereine versammeln sich am Marktplatz und freuen sich auf die Bierprobe. Mit zwei Schlägen absolviert Florian Mayer später im Zelt seinen ersten Bieranstich.

So voll war es am Meringer Marktplatz zuletzt bei der 1000-Jahr-Feier gewesen. Sechs Monate später gab es endlich wieder die Möglichkeit zum Feiern. Große und kleine Vereinsmitglieder warteten geduldig, um später mit ihren Vorsitzenden oder Trainern zum Festzelt am Volksfestplatz zu ziehen. Die mit Abstand größte Gruppe war der SV Mering mit den Abteilungen Fußball und Handball.

Die Brauerei Kühbach, die seit vielen Jahren das Festbier für Mering liefert, hatte am Marktplatz einen Ausschank für die Bierprobe aufgebaut. An der Straße stand der geschmückte Brauereiwagen mit einem Dutzend Fässern zur Abfahrt bereit. Vor der Eröffnung spielten abwechselnd die Feuerwehrkapelle, die Kolpingkapelle und der Spielmannszug.

72 Bilder Die schönsten Bilder von der Eröffnung des Meringer Volksfestes Foto: Heike Scherer, Bernhard Weizenegger

Beim Volksfest feiern auch die Gäste aus Ambérieu mit

Bürgermeister Florian Mayer begrüßte gemeinsam mit Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz und Christina von Grauvogl die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger und wünschte ihnen fünf herrliche Tage auf dem Meringer Volksfest. Er freue sich sehr darauf, sogar zwei Tage mit den Gästen aus Ambérieu die 50-jährige Städtepartnerschaft auf dem Volksfest feiern zu können, ergänzte er.

Anita Schneider traf sich mit ihren Freundinnen im feschen Dirndl. „Volksfest ist bayerisches Brauchtum und das muss erhalten bleiben. Da kommen die Leute zusammen, unterhalten sich, haben Spaß und feiern. Ich finde es toll, dass in Mering so was angeboten wird“, freute sie sich. Daniel Önat marschierte als Trainer der D-Jugend mit seinen Fußballern zum Festplatz. Etwa 20 Mannschaften seien heute vertreten, schätzte er. „Ich habe mich riesig gefreut auf den heutigen Tag. Vier Jahre Pause war eine lange Zeit“, verriet er.

Der größte Verein, der zum Volksfestauftakt ins Zelt einzog, war der SV Mering. Foto: Heike Scherer

Am Samstag werde er noch mal kommen und mit den anderen Trainern zusammen feiern. Zwei Tische hätten sie bereits reserviert. Auch der TV Mering, der TSC, der Obst- und Gartenbauverein, der Trachtenverein, der Burschenverein, die KK-Schützen, der IKM, der Kleingartenverein und die Wasserwacht liefen mit. Patrick Wrba freute sich mit seiner Frau Lina und seinem kleinen Sohn auf dem Festplatz, als der Betrieb endlich losging. „Ich bin so froh, dass wieder ein bisschen was los ist in Mering nach der langen Corona-Pause. Wir werden jetzt gleich mit dem Kinderkarussell fahren und ein bisschen schießen“, erzählte er. Auch er wolle am Freitag mit einer Gruppe von Freunden erneut herkommen.

Der neue Festwirt Holger Regler kommt in Mering kaum nach

Gegen 19 Uhr war das Zelt so voll, dass das Team um den Eichstätter Festwirt Holger Regler kaum nachkam, um die vielen Getränke an die einzelnen Tische zu bringen. Geduld war gefragt, bis alle versorgt waren, denn die Getränke durfte man sich nicht selbst holen.

Patrick und Lina Wrba freuten sich mit ihrem kleinen Sohn, dass nach so langer Pause wieder das Meringer Voksfest startete und wollten gleich Kinderkarussell fahren und schießen. Foto: Heike Scherer

An der Essensausgabe hatten sich lange Schlangen gebildet. Viele wollten gerne ein halbes Hendl auf dem Volksfest genießen. Auf der Bühne durfte Bürgermeister Florian Mayer gemeinsam mit Umberto von Beck-Peccoz und dessen beiden Söhnen sowie den zwei Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko und Christina Haubrich den Bieranstich durchführen. Nach nur zwei Schlägen hieß es schon: O’zapft is!

„Schon seit 2008 stellt die Brauerei Kühbach für Mering das Festbier her“, verriet Umberto von Beck-Peccoz und dankte vor allem Christina von Grauvogl, dass sie alljährlich seit Ewigkeiten den Meringern ihren Platz zum Feiern zur Verfügung stelle. Dem neuen Festwirt Holger Regler wünschte er einen guten Einstand in Mering.

Die Flash Dance Show- und Partyband verstand es, mit bekannten alten und neuen Liedern schnell eine Bombenstimmung zu verbreiten. Die Gäste schunkelten und sangen laut mit. Viele junge Besucher und Besucherinnen standen bald auf den Tischen und feierten ausgelassen den ersten Tag der schönen Tradition, auf die sie lange verzichten mussten. Aber auch auf dem Festplatz war viel los. Manche holten sich wegen der Wartezeit im Zelt lieber gebrannte Nüsse oder Crêpes, andere wagten eine wilde Fahrt im Autoscooter oder erstanden eine riesige Giraffe.