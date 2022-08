Zur Schule in Kenia eröffnet Margit Straka jetzt noch einen Unverpacktladen

Die Meringerin Margit Straka hat im kenianischen Kashani ein weiteres Hilfsprojekt auf die Beine gestellt. Meringer Abiturienten können an ihrer Schule im nahe gelegenen Utange ein Auslandspraktikum machen.

Jede freie Minute telefoniert die Meringerin Margit Straka mit dem Direktor ihrer Schule in Kenia oder mit den Arbeitskräften, die sich um den neu eröffneten Unverpacktladen kümmern. Nach zwei Monaten Aufenthalt kehrte sie voller Freude über die Fortschritte ihrer Projekte wieder nach Mering zurück. Sie appelliert an Meringer Abiturientinnen und Abiturienten, die ein Lehramtsstudium planen, sich für ein Praktikum an der P.S. Margit Academy zu bewerben. Ihren Sponsorinnen und Sponsoren und Mitgliedern dankt sie für die großzügige Unterstützung bei allen Projekten. Sie haben dazu beigetragen, dass nicht nur 13 Lehrkräfte, sondern auch die Köchinnen, die Security und die Mitarbeiter des Unverpacktladens einen Arbeitsplatz bekamen.

Die afrikanischen Tiere aus Holz und die Tischdecke hat Margit Straka von ihren vielen Reisen in Kenia mitgebracht. Foto: Heike Scherer

„Hakuna Matata Shop“ heißt Margit Strakas Unverpacktladen, der im Mai eröffnete. Er beliefert auch die Schule in Utange mit Lebensmitteln, aus denen das Essen für die Schülerinnen und Schüler gekocht wird. Besonders freute sich Margit Straka, als sie noch vor ihrer Abreise eine Spende über 500 Euro von einer Kerzenmanufaktur in Düsseldorf für den Laden erhielt. Diese bekommt Kerzenstumpen geschenkt und stellt daraus neue Kerzen für Unverpacktläden her. „Ein besonders guter Abnehmer dieser Kerzen ist der Friedberger Unverpacktladen, der bestimmen durfte, wohin die nächste Spende gehen sollte und mich aufgrund des letzten Zeitungsartikels nannte“, erzählt sie begeistert.

Unverpacktladen in Kenia verkauft wichtige Grundnahrungsmittel

Der Unverpacktladen in Kashani verkauft Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen, Bohnen, Mais und Maismehl. Es sind wichtige Grundnahrungsmittel, die viel Eiweiß, Eisen und Ballaststoffe enthalten und ein langes Sättigungsgefühl hervorrufen, erklärt Straka. Auf dem Gelände wurden inzwischen viele Bäume gepflanzt. Kokospalmen, Mango-, Papayabäume, Bananenstauden und Moringabäume, aber auch Blumen und Mais. „Ich suche jetzt vermehrt Baumpatenschaften“, verrät sie. Strommasten seien verlegt und eine Brunnenpumpe angeschafft, aber der Brunnen müsse noch tiefer gegraben werden. Das Wasser enthalte noch zu viel Salz, was für die Bewässerung der Pflanzen nicht gut sei, sagt Margit Straka.

Die letzten zwei Wochen ihres Aufenthaltes verbrachte sie noch an ihrer Schule, bevor dort die Ferien anfingen. Sie schaute sich das neue Apartment für Praktikantinnen und Praktikanten, das große Lehrerzimmer, das Klassenzimmer für die achte Klasse und den Notausgang mit Treppe an und ließ alle Räume gründlich putzen. Da inzwischen 330 Kinder die P.S. Margit Academy besuchen, waren nach vier Jahren schon die ersten Renovierungen nötig. Die Wände mussten neu gestrichen und der Boden erneuert werden. „Die ersten Abschlussklassen sind fertig und waren sehr erfolgreich. Von maximal 400 Punkten haben viele Schüler 360 erreicht“, berichtet die Meringerin. Für einen hochbegabten Schüler sucht sie jetzt eine Sponsorin oder einen Sponsor, damit das Kind die High School besuchen kann.

Margit Strakas Unverpacktladen in Kashani liefert den Bewohnern der Dörfer und der Schule wichtige Grundnahrungsmittel. Foto: Straka

Abiturienten aus Mering können ein Praktikum an kenianischer Schule machen

Außerdem würde sie sich freuen, wenn Abiturienten aus Mering an ihrer Schule ein Praktikum machen. Aufgrund der neuen Security Company könnten sich Praktikanten sicher fühlen und sich mit Englisch verständigen, das bereits den jüngsten Kindern beigebracht wird. Margit Straka empfiehlt eine Anmeldung über die Organisation „Dritte Welt“. Zuletzt erzählt sie noch von einer Spende von sechs Ziegen, von denen drei an die Schule gehen. „Die Kinder werden davon eine Fleischmahlzeit mit Reis erhalten. Die anderen Ziegen bekommen die umliegenden Dörfer“, sagt sie. Wie in anderen afrikanischen Ländern sind seit dem Ukrainekrieg auch in Kenia die Lebensmittelpreise sehr hoch und der Hunger größer geworden.

Nach den langen Schulferien hat Margit Straka die Schülerinnen und Schüler der P.S. Margit Academy besucht. Foto: Straka

Info: Wer Margit Straka bei der Fortsetzung ihrer Projekte in Kenia helfen möchte, kann dies durch eine einmalige Spende, eine Mitgliedschaft im Verein oder eine Patenschaft machen. Weitere Informationen sind auf der Seite www.hakunamatata-straka.de erhältlich. Margit Straka ist außerdem über die E-Mail-Adresse Straka.margit@web.de oder über Tel. 08233/8699 beziehungsweise mobil über 017683054597 erreichbar.