Mering

Zwangspause für den Meringer Basketballplatz

Kinder und Jugendliche spielen gerne auf dem asphaltierten Basketballplatz am Schulzentrum in Mering zwischen Realschule und Gymnasium. Doch damit könnte für mindestens zwölf Monate erst einmal Schluss sein.

Plus Am Montag wollen die Mitglieder des Bauausschusses über die neue Containeranlage an der Ambérieuturnhalle beraten. Aber was soll dann mit dem beliebten Treffpunkt für Jugendliche passieren?

Von Eva Weizenegger

Die Schneeflocken lassen nach, es ist kurz nach 16 Uhr. Am Basketballballplatz beim Schul- und Sportzentrum in Mering trudeln die ersten Jugendlichen ein. "Wer hat einen Ball dabei?", fragt einer der Jugendlichen in die Runde. Wenige Minuten später geht es los. Die Jungen werfen ihre Körbe, versuchen, ihren Mitspielern den Ball abzuluchsen, und bei jedem Treffen klatschen sie einander ab. "Wir treffen uns hier regelmäßig", sagt ein Elfjähriger. Wo sollen sie denn auch sonst hingehen? Sein Freund meint: "Das ist einfach ein guter Treffpunkt für uns." Doch schon bald wird es diesen Platz für die Meringer Jugendlichen nicht mehr geben. Jedenfalls für mindestens zwölf Monate nicht mehr. "Davon haben wir noch gar nichts mitbekommen", sagen sie Buben und sind einigermaßen sauer. "Wo sollen wir dann Basketball spielen?" Dass momentan keine Alternative für sie angeboten wird, ärgert sie am meisten. "Wenigstens eine Übergangslösung wäre schön."

