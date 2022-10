Zwei Bischöfe tragen sich in Mering ins Goldene Buch ein

Regionalbischof Axel Piper und Bischof Betram Meier zelebrieren bei der 1000-Jahr-Feier den ökumenischen Gottesdienst.

Die Gerüche "zwischen lutherischen Bratwürsten und katholischen Nonnenpfürzle als Düfte der verschiedenen Konfessionen" nahm Bischof Bertram Meier wahr, als er zusammen mit Regionalbischof Axel Piper mitten auf dem Schmeckfestival am Badanger einen ökumenischen Gottesdienst zelebrierte. Im übertragenen Sinne riefen die Würdenträger als Ehrengäste der Meringer Lichterwelt-Festtage dazu auf, sich in aller Verschiedenheit zu akzeptieren, um sich weitere tausend Jahre "gut riechen zu können".

Schnell wurde im Anschluss an den Gottesdienst der Altar hoch oben auf der großen Bühne am Badanger zum Schreibtisch umfunktioniert, an dem die beiden Bischöfe sich ins Goldene Buch der Jubiläumsgemeinde eintrugen. "Suchet der Stadt Bestes und betet für Sie", so zitierte Regionalbischof Axel Piper aus dem 27. Buch des Jeremia ins Buch und Bischof Bertram ergänzte mit der Feder analog zu seinen vorangegangenen Worten: "Jede Kirche, jede Religion hat ihren besonderen Duft. Üben wir unser Näschen!"

Mering: Axel Piper und Bischof Betram Meier mit Eintrag ins Goldene Buch

Den Eintrag mit Datum vom 1. Oktober 2022 unterschrieben auch Bürgermeister Florian Maier und der Kulturbeauftragte Klaus-Dieter Ruf als Veranstalter sowie Pfarrerin Carola Wagner und Pfarrer Florian Markter für die beiden Kirchengemeinden. Den feierlichen musikalischen Rahmen boten die katholische Chorgemeinschaft Choradi von St. Michael unter der Leitung von Birgit Krautloher und der St. John's-Gospelchor der evangelischen St. Johannesgemeinde mit ihrem Leiter Fabian Schäfer.

Ganz im Sinne der Ökumene traten sie gemeinsam auf und boten mit ihren Gewändern und farbigen Halstüchern auch einen farbenfrohen Akzent auf der Festbühne. Mit würzigem Meringer Festbier als Präsent wurden die beiden Bischöfe am Badanger verabschiedet. Gemeinsam mit ihren Gastgebern stärkten sie sich dann bei einer wärmenden Gulaschsuppe im Zelt der Meringer Feuerwehr an der Bachgasse, bevor sie noch zu einer kleinen Runde durch die Jubiläumsgemeinde aufbrachen.