Zwei Freundinnen helfen mit Hase Sammy dem Naturschutz auf die Sprünge

Bettina Metz und Sabrina Grimm aus Mering fordern mit ihrer Broschüre "Sammy und seine Freunde" einen achtsameren Umgang mit der Natur.

Zusammen mit ihrer Freundin und Illustratorin Sabrina Grimm nimmt die Meringer Autorin Bettina Metz stolz die ersten Exemplare der Broschüre "Sammy und seine Freunde" in Empfang. Nach dem preisgekrönten Hörspiel bringt Hase Sammy nun auch auf dem Papier Umweltthemen für junges Publikum rüber. Die beiden Verfasserinnen haben selbst jeweils drei Kinder und wissen, was interessiert.

„Als Sonderschullehrerin beschäftigten mich alle Themen rund um die Natur“, sagt Bettina Metz, die seit 14 Jahren in Mering wohnt. Der Hinweis einer Musiklehrerin auf den Wettbewerb des bayerischen Umweltministeriums gab den Anstoß zum Hörspiel. Einen guten Zugang bekämen die Kinder oft über eigenes Tun und Erleben, erklärt Bettina Metz. Aber auch eine unterhaltsame Geschichte oder ein eingängiges Lied brächten Kindern das Thema nahe und machten Freude. So entstand als Erstes das Hörspiel "Sammy und seine Freunde", in dem die Kinder aus der Perspektive der Tiere zu mehr Achtsamkeit in der Natur herausgefordert werden.

Damit hat die 40-Jährige den ersten Preis beim Wettbewerb „Ausgewildert“ in der Kategorie Umweltbildung gewonnen. Mit dem Wettbewerb hatte das Ministerium die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat dazu aufgerufen, kreative Ideen zur Bewusstseinsfindung für ein umweltfreundliches Verhalten einzureichen. „Als Lehrerin in der Fritz-Felsenstein-Schule in Königsbrunn beschäftige ich mich immer wieder damit, dass Kinder Identifikationsfiguren brauchen, um einen Sachverhalt zu verstehen“, so Metz. „Den gab ich ihnen mit Sammy.“ Beim Anhören und Mitsingen würden sich die Kinder mit den Wald- und Wiesenbewohnern solidarisieren.

Der Keller der Familie Metz in Mering wird zum Tonstudio

„Sammy und seine Freunde“ erzählt in einer spannenden Geschichte vom rücksichtslosen, aber auch vom verantwortungsbewussten Umgang des Menschen mit der Natur. Um das Hörspiel einzusprechen, organisierte die Familie Metz mit Papa Michael, Mama Bettina und den Kindern Magdalena, Franziska und Johanna kurzerhand ein selbst gebautes Tonstudio im Kinderzimmer. Viele Kissen und Decken wurden dabei benötigt, um die Umgebungsgeräusche auszublenden. Sämtliche Nachbarskinder wurden über eine WhatsApp-Gruppe herbeigerufen, um den Abschluss-Chor einzusingen.

Liebevoll illustriert ist die Broschüre der beiden Meringerinnen Bettina Metz und Sabrina Grimm. Foto: Illustration Sabrina Grimm

Das bayerische Umweltministerium war so begeistert von dem Projekt, dass es das Hörspiel in einem richtigen Tonstudio von Profis einsprechen ließ. Dem Uhu im Hörspiel gab kein Geringerer als Santiago Ziesmer seine Stimme, der den SpongeBob in der gleichnamigen Kinder- und Jugendserie synchronisiert. Die Familie Metz wurde persönlich in das Münchner Tonstudio eingeladen, um den Abschluss-Chor einzusingen. „Das war unbeschreiblich“, schwärmt Mutter Bettina. Das Mitsing-Lied „Wo wir wohnen" und ein Erlebnistag mit passenden Spielstationen ergänzen das Hörspiel.

Umweltministerium bestellt zum erfolgreichen Hörspiel eine Broschüre

Die Verantwortlichen im Umweltministerium waren so begeistert, dass sie Bettina Metz fragten, ob sie sich nicht vorstellen könnte, eine Broschüre zu gestalten. „Dass Sabrina Grimm die Illustrationen übernehmen würde, war sofort klar“, erzählt die 40-Jährige. Bettina Grimm und sie kennen sich über den gemeinsamen Kindergartenbesuch ihrer Töchter und sind beide Natur-Liebhaberinnen. „Es war immer mein Wunsch, einmal ein Kinderbuch zu illustrieren“, sagt die Mediendesignerin und Illustratorin Grimm.

„Die Illustrationen leben durch ihre Detailtreue“, erklärt die 42-Jährige. Oft sei sie vom Ministerium korrigiert worden, weil beispielsweise ein bayerischer Uhu nicht grau, sondern eher braun ist. Im Sommer 2022 hätte die Arbeit an der Broschüre angefangen und „jetzt halten wir sie in den Händen“, freut sich die Mutter der drei Kinder Greta, Lisbeth und Frowin. Dieser Anlass wurde auch schon gebührend gefeiert, mit einem Kuchen in Hasen-Form, den ersten Sammy-Illustrationen als Deko und allen sechs Kindern als Gästen. „Im Sommer gibt es dann ein artgerechtes Picknick“, verspricht Bettina Metz.

Das Hörspiel „Sammy und seine Freunde“ kann auf der Internetseite des bayerischen Umweltministeriums kostenlos bestellt oder als PDF heruntergeladen werden.